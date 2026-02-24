Chile: Piden al Gobierno declarar al embajador de EEUU como «persona non grata»

"Creo que el embajador Brandon Judd se equivoca cuando lanza amenazas en nuestro país, y descalifica a nuestras autoridades como si se tratara de una colonia de EEUU. Esa conducta no es aceptable, transgrede abiertamente los deberes diplomáticos, por lo que llamo al Gobierno a que declare al embajador estadounidense como persona non grata", declaró el diputado Luis Cuello, quien envió un oficio al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, para abordar este tema.

A través de un oficio dirigido al canciller Alberto van Klaveren, el diputado Luis Cuello (PC) pidió al Gobierno tomar medidas formales frente a las recientes declaraciones del embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd (en la foto), quien, a juicio del parlamentario, transgredió sus deberes diplomáticos emitiendo expresiones irrespetuosas hacia las autoridades chilenas.

La solicitud presentada por el legislador pide a la Cancillería informar sobre las medidas diplomáticas adoptadas en este caso, junto con evaluar la posibilidad de declarar «persona non grata» al representante estadounidense.

Según consignó un reporte de Radio Nuevo Mundo, el diputado Cuello cuestionó que el embajador Judd calificara como «ridículo» el emplazamiento realizado por la ministra Camila Vallejo respecto de que Chile no toma decisiones bajo amenaza de ningún país, refiriéndose así a las sanciones impuestas por Trump al ministro de Telecomunicaciones por el proyecto de cable submarino transpacífico Hong Kong-Valparaíso.

En esa línea, el oficio invoca principios del derecho internacional, como la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana de los Estados y la no intervención, consagrados tanto en la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Carta de la OEA.

«Como chilenos tenemos el deber de defender nuestra independencia y nuestra soberanía», agregó el parlamentario.

