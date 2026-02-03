Chile se incorpora como Estado miembro del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino

Este martes 3/2 se informó que Chile se convertirá en miembro del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, entidad creada en 1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, e integrado actualmente por 25 Estados miembros de la ONU.

En primer término, Chile reconoció la labor que realiza el organismo, así como el compromiso sostenido de sus Estados miembros en la búsqueda de una solución justa y duradera a la cuestión de Palestina.

«Chile agradece y reconoce profundamente la labor del Comité de las Naciones Unidas. Asimismo, valora su contribución constante a la promoción y defensa de los derechos inalienables del pueblo palestino, en particular el derecho a la libre determinación, la independencia y la soberanía», indicó Claudio Garrido Melo, Representante Permanente Alterno de la Misión de Chile ante la ONU.

Por su parte, la Comunidad Palestina valoró la decisión de Chile de presentar su candidatura ante este organismo multilateral, destacando el compromiso histórico del país en la defensa de los derechos inalienables del pueblo palestino.

«Valoramos profundamente la decisión de Chile de presentar su candidatura a este Comité, así como su compromiso histórico con la defensa de los derechos inalienables del pueblo palestino. Para nuestra comunidad, este gesto reafirma una relación construida sobre la memoria, la solidaridad y el respeto al derecho internacional, y representa una señal concreta de apoyo a una paz justa y duradera», destacó Maurice Khamis Massú, presidente de la Comunidad Palestina de Chile.

Recordemos que Chile alberga la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, estimada en más de 500 mil personas, quienes se han integrado plenamente a la vida social, cultural y económica del país, manteniendo un profundo vínculo identitario, cultural y humano con el pueblo palestino.

Integrantes y Observadores

En estos momentos el Comité está integrado por Afganistán, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Chipre, Ecuador, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Laos, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Túnez, Turquía y Venezuela.

En tanto, figuran como observadores del comité Argelia, Bangladesh, Bulgaria, China, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Níger, Qatar, Arabia Saudita, Sri Lanka, República Árabe Siria, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Yemen, además del Estado de Palestina, la Unión Africana, la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica.

Historia del Comité

En su primer informe, presentado al Consejo de Seguridad de la ONU en junio de 1976, el Comité propuso un plan de dos fases para el retorno de los palestinos a sus hogares y sus propiedades; un calendario para la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados a más tardar el 1 de junio de 1977, y, en caso necesario, el envío temporal de fuerzas de mantenimiento de la paz para facilitar el proceso.

Además, se planteó el fin de la creación de asentamientos; el reconocimiento por parte de Israel de la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra en los territorios ocupados hasta tanto se concretara su retirada; y la aceptación del derecho inmanente del pueblo palestino a la libre determinación, la independencia nacional y la soberanía en Palestina.

Lamentablemente, estas recomendaciones no fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad debido al voto en contra de un miembro permanente, y hasta ahora no se han aplicado. No obstante, la Asamblea General, a la que el Comité presenta informes anuales, las hizo suyas por abrumadora mayoría.

La Asamblea reafirmó que no se podía establecer una paz justa y duradera en el Oriente Medio sin el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino. Asimismo, pidió al Comité que siguiera examinando la situación relativa a la cuestión de Palestina y que informara y presentara sugerencias a la Asamblea o al Consejo de Seguridad, según procediera, y promoviera la máxima difusión de la información relativa a sus recomendaciones.

A la fecha, este Comité es el único órgano de Naciones Unidas dedicado exclusivamente a la cuestión de Palestina y su mandato ha sido renovado cada año por la Asamblea General.

Revisa más antecedentes y la labor e informes del Comité AQUÍ