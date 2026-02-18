Chile se suma a declaración de más de 100 Estados y organizaciones condenando expansión ilegal de Israel en Cisjordania

La Cancillería informó que Chile se sumó a la declaración suscrita por más de 100 Estados y organizaciones internacionales, en la que se condenan las medidas unilaterales adoptadas por el gobierno de Israel para expandir su presencia ilegal en la Cisjordania ocupada.

«Esta decisión vulnera el derecho internacional y afecta la estabilidad regional», expresaron desde el Gobierno chileno, confirmando así su adhesión a la declaración.

En el documento, los países y organizaciones firmantes condenan «enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales israelíes destinadas a ampliar la presencia ilegal de Israel en Cisjordania».

«Estas decisiones contradicen las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional y deben revocarse de inmediato. En este sentido, subrayamos nuestra firme oposición a cualquier forma de anexión», añade el documento.

Recordemos que, entre las medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel, se incluyen algunas que facilitan a los colonos israelíes la compra de tierras en Judea y Samaria, al tiempo que las expropian a los palestinos que reclaman su propiedad.

En esa línea, en una reciente columna publicada por El Ciudadano, la embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun, alertó que las medidas de Israel introducen cambios significativos de carácter jurídico, administrativo y territorial, con amplias implicaciones para los derechos de propiedad palestinos, la autoridad municipal y los acuerdos existentes.

«Estos acontecimientos generan serias preocupaciones desde la perspectiva del derecho internacional respecto al estatus del Territorio Palestino Ocupado y las obligaciones de la potencia ocupante. En virtud del derecho internacional, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, sigue siendo territorio ocupado, y cualquier intento unilateral de alterar su estatus jurídico carece de efecto legal», explicó la embajadora palestina en Chile.

