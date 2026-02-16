Chilena Claudia Fuentes Julio fue elegida como nueva subsecretaria general de la ONU para los Derechos Humanos

Después de un exhaustivo proceso de selección, el secretario general de la ONU, António Guterres, anunció este lunes 16/2 a la representante permanente de Chile ante el organismo en Ginebra, Claudia Fuentes Julio, como la nueva subsecretaria general de la ONU para los Derechos Humanos.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con felicitar la designación, informaron que Claudia Fuentes Julio asumirá su nuevo cargo al término del mandato del actual Gobierno, el próximo 11 de marzo, cuando finalice su misión como representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales.

Claudia Fuentes Julio es PhD en Estudios Internacionales de la Josef Korbel School of International Studies, de la Universidad de Denver.

Anteriormente, fue profesora asistente del Departamento de Estudios de Paz en la Chapman University en California, Estados Unidos; y profesora asociada del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado.

También trabajó durante 5 años como profesora asistente en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, además de haber sido investigadora asociada de Flacso-Chile.

La profesional cuenta con numerosas publicaciones en temas de política exterior, derechos humanos y prevención de conflicto, siendo recientemente vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos y presidenta del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

📄 Comunicado de prensa | Cancillería felicita a Claudia Fuentes Julio por su designación como subsecretaria general de la ONU para los Derechos Humanos.



Más detalles: https://t.co/vZ1MCWRQLk — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) February 16, 2026

