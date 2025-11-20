Chiqui Chiqui Chá: Cuento escénico que rescata la memoria ferroviaria se presenta gratis en San Bernardo y Santiago

“Yo provengo de una familia ferroviaria”, dice orgullosa la actriz Catalina Moya Marchant, encargada de la narraturgia, dirección general, arpilleras e interpretación de ‘Chiqui chiqui chá’, cuento escénico unipersonal de memorias obrero ferroviarias de la ex Maestranza Central de San Bernardo que, precisamente por eso, se estrena gratis el sábado 22 de noviembre, a las 18.30 hrs., en la Plaza Ángel Guarello de la Población Obrero Ferroviaria de San Bernardo, declarada zona típica en abril de 2024.

Posteriormente, la pieza tendrá otra función gratuita y abierta a la comunidad el domingo 30 de noviembre en el Museo Ferroviario de Santiago, y el domingo 7 de diciembre en la Casa de la Cultura Xaviera Rojas Neira de San Bernardo.

“Con la intención de valorar esas memorias, hicimos un proyecto de investigación en donde se levantaron testimonios locales. Junto a la socióloga Karina Tapia, realizamos mucho trabajo de campo: encuentros participativos, entrevistas a ex maestrancinos, pero también a distintas comunidades, como sus familias, hijas, hijos, grupos de personas mayores… toda esta información se tradujo en un texto que fue dando forma a esta creación”, agrega Catalina Moya sobre el montaje financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Bajo la dirección escénica de Fanny Fregni, además de autómata y juguetes realizados por el reconocido artista nacional, Manu Madera Viva, ‘Chiqui chiqui chá’ cuenta la aventura de Aurelia, una joven sambernardina –nieta de un maestrancino–que recorre sus calles en bicicleta, encontrándose constantemente con la Maestranza como un espacio anclado en el corazón de la comuna y de miles de familias ferroviarias.

Mientras pedalea, se hace distintas preguntas, visita a su abuela y a un compadre de su tata: así se le va develando una identidad y una historia que desconocía.

“Integra la narración oral, el texto, la investigación, también la manipulación de objetos, muñecos, arpilleras y la interpretación de una narradora actriz que bordea las técnicas de la juglaría, con momentos de mucha alegría y mucha intensidad que nos llevan a reflexionar… habla de la Maestranza, de San Bernardo, de la capacidad de construir y de la memoria de nuestro país”, añade Fanny Fregni.

Hacia la comunidad

El proyecto también contempla 7 presentaciones gratuitas para la comunidad. Las primeras se llevaron a cabo el martes 18 de noviembre en la Escuela República de Brasil (ex Escuela Superior de Hombres N°3) y en la Escuela de Niñas República del Perú (ex Escuela Superior de Niñas N°4), ambas creadas en 1948, y que entrelazan su génesis con la historia de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo. Los padres y apoderados en su mayoría eran los obreros y empleados de la Maestranza, configurando así un espacio para la formación pública de sus estudiantes en aquella época.

El periplo continúa con el estreno oficial, el sábado 22 de noviembre (18.30) en Plaza Ángel Guarello de la Población Obrero Ferroviaria de San Bernardo, declarada zona típica en abril de 2024, y sigue el 25 de noviembre a las 11 hrs. con una función cerrada para estudiantes en el Museo Ferroviario de Santiago (Parque Quinta Normal).

Ese mismo día, a las 15 horas en Palacio Pereira, Catalina Moya Marchant expondrá en el Encuentro «Prácticas educativas en patrimonio con perspectiva de género», organizado por el Área de Educación y Difusión de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Se trata de una instancia dirigida a docentes, espacios patrimoniales, administradores de monumentos, corporaciones, fundaciones y municipios en el marco del Programa Social del área.

El 27 de noviembre el recorrido de ‘Chiqui chiqui chá’ prosigue a las 12 hrs. también para un grupo escolar en la Fundación Ecolety, punto de cultura comunitaria y agrupación feminista de San Bernardo.

El domingo 30 de noviembre a las 12.30 hrs., en tanto, se realizará otra función en el Museo Ferroviario de Santiago, pero esta vez abierta a toda la comunidad, dado que este lugar posee una de las principales colecciones ferroviarias de locomotoras a vapor de Sudamérica, varias de ellas conservadas por trabajadores de la antigua Maestranza San Bernardo.

La presentación final de este primer viaje se llevará a cabo de manera gratuita y abierta a toda la comunidad, el domingo 7 de diciembre a las 18 h en la Casa de la Cultura Xaviera Rojas Neira, establecimiento que lleva ese nombre desde 2022, en homenaje a la joven folclorista local conocida como la Princesa de la cueca de San Bernardo, asesinada en diciembre de 2019 cuando se dirigía a un ensayo en esta sede cultural de la comuna.

¿Qué fue la Maestranza?

A inicios del siglo 20, la Empresa de Ferrocarriles del Estado comenzó la construcción de una serie de maestranzas ferroviarias, además de una central.

Surge así la Maestranza Central de San Bernardo que, tras operar oficialmente desde 1920, llegó a ser la segunda más grande de Sudamérica; exportando ejes y ruedas, arreglando locomotoras a vapor y diésel, y siendo capaz de construir –en 1942–, la primera locomotora a vapor realizada íntegramente en Chile, de las que hizo al menos seis.

Símbolo de la edad de oro de los ferrocarriles, provocó el aumento de la productividad y crecimiento urbano de la ciudad, generando la necesidad de construir nuevas poblaciones para los trabajadores ferroviarios. Crearon un Club deportivo, varios periódicos y mantuvieron una fuerte actividad sindical.

El 28 de septiembre de 1973, a pocos días del Golpe de Estado, 11 de sus trabajadores fueron detenidos y fusilados posteriormente el 6 de octubre de ese año en el cerro Chena. Para conmemorarles, en 2012 se estableció el 6 de octubre como el Día Nacional del Trabajador Ferroviario.

A lo largo de su historia, la maestranza empleó a más de 2.500 trabajadores. Sin embargo, su producción bajó a mediados de 1960, con la implementación del Plan de Modernización de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que consideró el paulatino reemplazo de las locomotoras a vapor por eléctricas y diésel.

En 1984 fue hipotecada y en 1995 la mayor parte de sus terrenos fueron vendidos a inmobiliarias que construyeron 1800 casas y 800 departamentos en 40 hectáreas, manteniendo el pabellón central y otros recintos. En 2010, por su valor arquitectónico y su importancia para la imagen urbana e identidad de San Bernardo, las ruinas de la Maestranza fueron reconocidas como monumento nacional.

El Ciudadano