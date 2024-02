Colegio de Ingenieros Forestales: «No podemos seguir tolerando incendios intencionales y que nunca haya culpables»

El Colegio de Ingenieros Forestales (Cifag) se refirió al desempeño de las instituciones para hacer frente a los incendios forestales que se registran en la Región de Valparaíso.

A través de un comunicado, la organización recordó un gran incendio similar ocurrido en la misma zona hace una década y planteó que “al parecer no hemos aprendido las lecciones que nos lleven a evitar estos desastres”.

La agrupación gremial valoró que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) recibiera un histórico presupuesto de $148 mil millones para el combate de estos siniestros, que es 97% mayor que el de la temporada anterior.

Sin embargo, señaló que este aumento «no ha evitado la tragedia, constituyéndose esta temporada con más víctimas fatales de nuestra historia reciente”.

“Esto nos debe llamar a cuestionarnos si estamos haciendo lo correcto. A todas luces se debe revisar la estrategia“, agregó.

Desde el Colegio de Ingenieros Forestales, plantearon que los siniestros, conllevan problemas de seguridad pública, sociales, ambientales y económicos.

Por tal motivo, indicaron que “el concepto básico sigue siendo la prevención, y luego, la detección y el combate temprano”. A ello se suma la propuesta de medidas excepcionales, como “vigilancia en zonas de interfaz complejas”; la revisión de imágenes satelitales de alta resolución o drones vigilantes; el combate aéreo nocturno de las llamas, o la continuidad de los encargados de puestos claves de prevención y combate, entre otras.

Declaración pública por la tragedia que afecta a la Región de Valparaíso.https://t.co/vlGURFPMXj pic.twitter.com/2OF2i4bWvQ February 5, 2024

Intencionalidad de los incendios

En el texto, los ingenieros forestales apuntaron al fenómeno de intencionalidad en los incendios, indicando que es un tema cada vez un tema más recurrente en la temporada de verano y es “extremadamente delicado”, ya que “los autores buscan, precisamente, generar incendios grandes a través de multifocos y otros métodos que buscan anular el combate temprano”.

El Cifag instó a combatir estas prácticas a través de la obtención de imágenes satelitales de alta resolución a toda hora o drones vigilantes cuando las “condiciones meteorológicas sean aptas para una rápida propagación”.

“En Chile no se hace combate aéreo nocturno. En Francia, Australia, Canadá, Sudáfrica y en otros países si se hace. ¿Cuánto hubiera mejorado la situación si helicópteros hubiesen enfriado áreas cercanas a poblaciones durante toda la noche? Nuestro Colegio pide que se habilite esta herramienta, especialmente cuando se trata de amenazas a sectores poblados”, expuso el gremio.

Sobre el origen de los incendios, el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Simón Bertis, indicó que «siempre ha habido cierta intencionalidad en gente pirómana, pero el 57% de los incendios del año pasado en el Biobío fue intencional, y más del 80% de los incendios en la región de La Araucanía fue intencional».

«El fenómeno de la intencionalidad, y lo visto ahora en Valparaíso, es evidente: hubo intencionalidad», afirmó en declaraciones a ADN Radio.

“Nuestra meta siempre ha sido llegar muy temprano a los incendios y apagarlos cuando son pequeños. Hay cerca de seis mil incendios cada temporada de verano y en la gran mayoría se llega temprano y se apaga. Pero la estrategia de los que hacen incendios intencionales es que se generen incendios grandes, porque que pongan multifocos es para eso: llegas al primer foco y lo apagas , al segundo te demoras un poco más y ya al quinto foco lo abandonas, porque simplemente no llegaste”, explicó.

«El objetivo de la gente que hace intencionalidad, es que los incendios se agranden. Cuando eso ocurre, son prácticamente imparables», enfatizó.

«No podemos seguir tolerando los incendios intencionales»

Bertis planteó que se requiere de una estrategia de prevención de alto nivel y señaló que la actual «hay que revisarla».

«Lo que decimos es que hay que revisar la estrategia porque probablemente los recursos haya que llevarlos más a la prevención, sobre todo de las zonas urbano rural: disminuir la vegetación, poner cortafuegos o no permitir realmente que se instalen construcciones o viviendas en lugares peligrosos, y además la prevención tiene que ver con vigilancia previa. En Valparaíso, colegas dicen que el lugar donde se inició el fuego no es primera vez que ocurre ahí. Hay que prevenir y vigilar ahí», expresó el líder gremial.

Como tarea multifactorial, precisó luego, «hay que tomárselo en serio y decir: ‘Aquí vamos a hacer una fuerza de tarea que va a convocar a A, B y C, porque no podemos seguir tolerando los incendios intencionales y que no pase nada, nunca hay culpables».

Indicó, que desde el Colegio de Profesores proponen a las autoridades permitir el combate nocturno de los incendios forestales y que se promueva a la continuidad de los encargados de las instituciones que velen por estas materias.

«Esto tiene que ser por mérito y experiencia. Quienes tienen mérito y experiencia para manejar este tipo de situaciones, que son los incendios forestales, que hoy son de seguridad nacional, es imprescindible de que los Gobiernos no cambien al personal porque es absolutamente innecesaria y es imprescindible que estén los mejores. Por eso hacemos un llamado de que sea inmaculada la gestión de que estas actividades se cambien para cualquier parte porque cambia el Gobierno, no puede ser», planteó.

Sigue leyendo: