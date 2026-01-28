Colegio de Profesores: Aprobación de Ley de Titularidad beneficia a más de 20 mil docentes de todo Chile

Con una amplia mayoría de 119 votos a favor y solo 4 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles 28/1 el proyecto de Ley de Titularidad Docente, el cual beneficiará a más de veinte mil docentes de todo Chile.

Tras la votación, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, valoró la aprobación de la iniciativa comentando que «este era el último trámite, el que estuvo a punto de no realizarse, pues había sectores políticos que no daban la unanimidad para que se votara, pero finalmente después de muchísimas gestiones, de conversar con mucha gente, se puso en tabla, se votó, se aprobó y ya es ley de la República. Ahora solo falta la tramitación formal de que sea publicado en el Diario Oficial».

El dirigente gremial detalló que con esto, «más de 20 mil profesoras y profesores a lo largo de Chile se verán beneficiados. Una vez que cumplan 4 años continuos o 4 discontinuos en 6 años, sin mínimo de horas cronológicas, obtendrán su Titularidad».

«Estamos contentos. Esto costó mucho, ha sido muchísimo trabajo, días completos aquí en el Congreso y finalmente esto se ha aprobado. Así que estamos muy contentos», agregó Mario Aguilar.

Recordemos que la Titularidad fue parte de la denominada Agenda Corta del gremio docente, que realizó masivas movilizaciones en mayo y junio del 2025, incluyendo una multitudinaria marcha a Valparaíso.

El Ciudadano