Colegio de Profesores: Aprobación de Ley de Titularidad beneficia a más de 20 mil docentes de todo Chile

Iniciativa formó parte de la denominada 'Agenda Corta' del gremio docente nacional, que realizó masivas movilizaciones en mayo y junio del 2025, incluyendo una multitudinaria marcha a Valparaíso.

Colegio de Profesores: Aprobación de Ley de Titularidad beneficia a más de 20 mil docentes de todo Chile
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Con una amplia mayoría de 119 votos a favor y solo 4 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles 28/1 el proyecto de Ley de Titularidad Docente, el cual beneficiará a más de veinte mil docentes de todo Chile.

Tras la votación, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, valoró la aprobación de la iniciativa comentando que «este era el último trámite, el que estuvo a punto de no realizarse, pues había sectores políticos que no daban la unanimidad para que se votara, pero finalmente después de muchísimas gestiones, de conversar con mucha gente, se puso en tabla, se votó, se aprobó y ya es ley de la República. Ahora solo falta la tramitación formal de que sea publicado en el Diario Oficial».

El dirigente gremial detalló que con esto, «más de 20 mil profesoras y profesores a lo largo de Chile se verán beneficiados. Una vez que cumplan 4 años continuos o 4 discontinuos en 6 años, sin mínimo de horas cronológicas, obtendrán su Titularidad».

«Estamos contentos. Esto costó mucho, ha sido muchísimo trabajo, días completos aquí en el Congreso y finalmente esto se ha aprobado. Así que estamos muy contentos», agregó Mario Aguilar.

Recordemos que la Titularidad fue parte de la denominada Agenda Corta del gremio docente, que realizó masivas movilizaciones en mayo y junio del 2025, incluyendo una multitudinaria marcha a Valparaíso.

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

Colegio de Profesores por avance del proyecto de Titularidad Docente al Senado: "Es un gran logro de nuestra capacidad de movilización"

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Daniela Serrano en debate de Titularidad Docente: “Son educadores y educadoras, no parásitos”

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Día del profesor: un día para recordar la historia y la lucha de los educadores

Hace 3 meses
Absalón Opazo

El Día del Profesor y el corazón invisible de las escuelas

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Daniela Serrano on Teacher Tenure Debate: "They Are Educators, Not Parasites"

Hace 3 meses
Absalón Opazo

"Desbordes es el primer responsable": Colegio de Profesores valoró oficio de Contraloría a alcalde de Santiago por violencia contra docentes en el Instituto Nacional

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Desbordes deberá responder: Justicia admite recurso contra municipio de Santiago por prohibir ingreso al Insuco a dirigentes del Colegio de Profesores

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Talca: Denuncian que municipio despedirá a 400 profesores y reducirá horas a otros 200 por "crisis de financiamiento"

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Movimiento por la Unidad Docente realizó su 5ta. Asamblea Nacional: Balance crítico y definiciones frente al nuevo escenario educativo

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano