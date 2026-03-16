Colegio de Profesores por recortes de Kast: «En educación pueden tener un impacto negativo en un sector que ya está aproblemado»

Ante el anuncio del Gobierno de Kast de aplicar un recorte del 3% en el presupuesto de todos los ministerios, desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile manifestaron su preocupación por la medida, anticipando que su impacto en la educación puede ser «muy negativo».

Según planteó el presidente nacional del Magisterio, Mario Aguilar, en el gremio docente «efectivamente estamos bastante preocupados con los anuncios de recorte, porque el impacto en educación puede ser muy negativo. La educación es un área, a nuestro entender, deficitaria incluso con los presupuestos actuales».

«Entonces, si se está pensando en que los recortes podrían tocar la educación, nos parece gravísimo, porque en los servicios locales de educación o en los municipios la realidad muestra graves déficit», recordó el representante de las y los profesores del país.

En esa línea, el dirigente indicó que «si el ajuste se pretende hacer, por ejemplo, con lo que llaman ajuste de dotación, ¿qué significa en la práctica? Nosotros no creemos que haya sobredotación docente, porque cuando se habla de sobredotación se está hablando de cursos de 45 estudiantes, hay muchos lugares donde esa es la realidad».

«Hay cursos que tienen, por ejemplo, diez alumnos con necesidades educativas especiales TEA y obviamente esos cursos no pueden ser de 45 estudiantes. Eso es antipedagógico total y un daño tanto a los estudiantes TEA como para el resto de los estudiantes», alertó.

Sobre este punto, Aguilar contó que en estos momentos estaba «en Chiloé, y tengo el ejemplo del colegio Galvarino Riveros, que es de excelencia, con alta demanda de matrícula, y ahora están haciendo crecer los cursos, acercándose a los 40 o más estudiantes, lo que va a impactar derechamente en las posibilidades de ese colegio mantenga esa condición de excelencia».

Por todo lo anterior, anunció que en los próximos días se reunirán con la Ministra de Educación, a quien le plantearán esta situación.

«Nos preocupa mucho esto, podría tener un impacto muy muy negativo sobre una educación muy aproblemada. Por lo tanto, este es claramente un tema que le vamos a plantear a la ministra en la primera reunión que tengamos en los próximos días», afirmó Mario Aguilar.

Seguiremos informando.