Comando de Jeannette Jara desmiente parentesco de la candidata con mujer presentada como su «prima hermana» en un video

El comando de Jeannette Jara emitió un comunicado denunciando un nuevo «acto de difamación» en contra de la candidata presidencial, esta vez mediante un video difundido en las redes sociales donde una mujer que asegura ser «prima hermana» de Jara habla mal de ella y llama a no votarla.

«Respecto del video que circula en redes sociales, protagonizado por una mujer que se identifica como ‘Adriana Vargas Jara’ y que afirma ser familiar de la candidata presidencial Jeannette Jara, desmentimos categóricamente que la mujer del video tenga algún tipo de relación, familiar o social, con la candidata», señala la declaración del comando de la abanderada.

Este material, añadieron, «constituye un acto de difamación en contra de la candidata presidencial. Los equipos del comando están trabajando y presentarán durante la jornada las acciones pertinentes, a fin de que se realicen todas las investigaciones necesarias y se apliquen las sanciones que correspondan».

«Lamentamos enfrentar nuevamente un acto de desinformación difundido por redes sociales con el fin de perjudicar la credibilidad de la candidata, y repudiamos este tipo de acciones, que buscan dañar la fe pública y la convivencia democrática. Chile merece una campaña limpia, basada en ideas, propuestas y respeto, sin que el juego sucio empañe el derecho de los ciudadanos a decidir informadamente», concluye el comunicado del comando de Jeannette Jara.

Tras rutificar y sacar un par de certificados de nacimiento puedo confirmar que Jeannette Jara no tiene ninguna prima hermana llamada Adriana Vargas. Fake https://t.co/Kk5wCAHSmX — tomás (@jurado_ocho) November 14, 2025

