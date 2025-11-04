Comando de Jeannette Jara prepara multitudinarios cierres de campaña en Concepción, Valparaíso y Santiago

En la recta final de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el comando de la candidata Jeannette Jara prepara 3 multitudinarios cierres de campaña en las ciudades de Concepción, Valparaíso y Santiago.

El primero de estos eventos se realizará el viernes 7 de noviembre en la céntrica Plaza de la Independencia de la capital del Biobío, con actividades que comenzarán a partir de las 18:00 horas e incluyen actos artísticas y culturales, con grupos musicales y cantantes como Los Pettinellis, Lali de La Hoz, Juanito Ayala y Batucada Concepción.

En tanto, el próximo martes 11 de noviembre, la comuna de Maipú recibirá el cierre de campaña en Santiago, con actividades que comenzarán a las 18:00 horas en la Plaza de Maipú. En la ocasión, participarán distintos artistas y grupos musicales como la Sonora 5 Estrellas, mientras que Juanito Ayala y Los Pettinellis también estarán presentes.

El último de los cierres se realizará desde las 17:00 horas el jueves 13 de noviembre en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, donde se espera la participación de “Tomo como Rey” y nuevamente Juanito Ayala, además de Pascuala Ilabaca.

La coordinadora territorial del comando de Jeannette Jara, Nicole Cardoch, explicó que “con estos cierres buscamos transmitir el apoyo ciudadano que hemos percibido todas estas semanas estando en terreno: el entusiasmo, el corazón que le han puesto nuestros voluntarios y voluntarias a lo largo de todo Chile”.

“Esperamos que estos cierres de campaña antes de la primera vuelta demuestren lo que quiere la gente en Chile: propuestas para un futuro mejor”, agregó Cardoch, quien también adelantó que “tendremos a muchos artistas y personalidades que se han ido sumando a la campaña, así que estamos muy emocionados por lo que pueda pasar en Concepción, en Plaza de Maipú y también en la Plaza Sotomayor de Valparaíso”.

El Ciudadano