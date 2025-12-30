Hertz y otras diputadas llevan a Labbé a la Comisión de Ética: acusan “grave infracción a los deberes del cargo”

La presentación fue impulsada por Carmen Hertz, Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo y Nathalie Castillo, luego de la participación del diputado del Partido Nacional Libertario en un podcast donde lanzó groserías de índole sexual y frases contra personas de izquierda.

Las diputadas comunistas Carmen Hertz, Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo y Nathalie Castillo ingresaron una solicitud formal ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados para que se abra un procedimiento contra el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL) Cristián Labbé Martínez. En el escrito, piden que se investigue su actuar por una eventual “grave infracción a los deberes del cargo”.

La acción se suma a la controversia desatada tras la participación de Labbé en el especial navideño del podcast de ultraderecha “La Cofradía”, espacio donde —según el relato conocido— se promovió una dinámica de denostación hacia personas con ideas progresistas, mientras el parlamentario lanzaba expresiones de carácter sexual y ataques políticos frente a la cámara.

En su cuenta de X, Hertz explicó el objetivo de la presentación y elevó el tono de la denuncia, apuntando a la conducta del diputado durante la grabación: «Junto a las diputadas @LorenaPizarroS @Candeladiputada naticastillo_r hemos solicitado a la Comisión de ética Camara_cl abrir un procedimiento contra Clabbem por su comportamiento procaz,lenguaje de lenocinio y una total falta de decoro, en condición evidentemente ebrio, espetando groserías de índole sexual, a sabiendas que estaba siendo grabado lo que evidentemente implica una grave infracción a los deberes del cargo que ostenta».

Comisión de Ética por Labbé: el episodio que detonó la presentación

El requerimiento llega después de que, en ese podcast, Labbé realizara comentarios sobre el riesgo de “funa” y señalara que le respondía a su hija: “mi amor, yo nací funado”. Más tarde, el diputado lanzó una frase dirigida contra personas de izquierda, en un momento en que su hija intentaba frenarlo: “Perdón, pero ya que Anabalón (otro panelista) tuvo sus cinco minutos… Puta que es fácil ser feliz, puta que es barato ser feliz, puta que los quiero y puta que quiero al chat y, ¿sabís qué?, que los zurdos me la mamen. Al final del día, nací funado, voy a morir funado”.

En la misma participación, Labbé entregó regalos a los panelistas: entre ellos, libros que hacen apología de la dictadura, incluyendo un escrito de su padre, Cristián Labbé Galilea, condenado por torturas durante ese periodo.

Ahora, con la solicitud presentada, la Comisión de Ética deberá resolver si abre un procedimiento y qué medidas adopta, en un debate que vuelve a tensionar los estándares de conducta y decoro exigidos a autoridades electas, especialmente cuando discursos de odio y violencia política se normalizan en espacios mediáticos y digitales.

