Comisión de Mujeres de la Cámara aprobó la emisión de advertencias sobre la violencia de género en TV abierta

Instancia legislativa aprobó por unanimidad esta iniciativa, que entrega nuevas facultades al CNTV en esta materia con el fin de proteger a las audiencias y evitar la revictimización. Recordemos que las plataformas de streaming ya utilizan advertencias para alertar a los espectadores sobre contenido sensible: esta propuesta busca adoptar esta misma práctica en la televisión nacional abierta, para sensibilizar a la audiencia.  

Autor: Absalón Opazo
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de manera unánime el proyecto que modifica la ley N° 18.838 (boletín 17855), con el objetivo de establecer que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) dicte normas generales para regular advertencias en la emisión de contenido relacionado con la violencia de género. 

El proyecto, que corresponde a una moción de la diputada Alejandra Placencia (PC), aborda estas obligaciones en dos dimensiones: Advertencia de contenido, es decir, incorporar alertas visuales o auditivas previas o durante a la emisión, para advertir sobre escenas sensibles y evitar la victimización secundaria; y Visualización de ayuda, esto es, difundir de manera clara y accesible los canales oficiales de orientación y denuncia disponibles para las víctimas.

Desde el boletín de la Cámara explicaron que la iniciativa se fundamenta en diagnósticos que revelan una baja tasa de denuncias relacionadas a la violencia de género.

«En parte, sostiene, esto se debe a la desinformación respecto de los mecanismos de apoyo. En dicho sentido, se advirtió que la falta de conocimiento no solo impide la protección, sino que perpetúa el ciclo de la violencia», apunta el reporte de la Cámara.

​Por esta razón, el proyecto propone utilizar la masividad de la televisión para contribuir a revertir estas cifras. Al igual que en la legislación de violencia integral, se busca que los medios colaboren activamente en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En esa línea, en el análisis de los antecedentes, se indicó que las plataformas de streaming ya utilizan advertencias para alertar a los espectadores sobre contenido sensible. Así, la propuesta busca adoptar esta práctica en la televisión nacional abierta para sensibilizar a la audiencia.  

​»A su vez, el proyecto resguarda la integridad de las obras creativas, a partir de aplicar la regulación tanto para producciones de ficción como para la cobertura de hechos noticiosos. Esto equilibraría la libertad editorial con la protección de los derechos de las mujeres», puntualiza el boletín de la Cámara.

