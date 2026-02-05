Comunidad lo venía pidiendo hace más de 30 años: Presidente Boric inauguró el nuevo hospital de Chile Chico

En su segundo día de gira por la Región de Aysén, el Presidente Gabriel Boric se trasladó hasta Chile Chico para inaugurar las nuevas dependencias del hospital Dr. Leopoldo Ortega, algo que venía siendo solicitado desde hace más de 30 años por la comunidad local.

Con una inversión total cercana a los 39 mil millones de pesos, la nueva infraestructura permitirá mejorar el acceso, oportunidad y calidad de atención de salud de más de 6 mil personas, fortaleciendo además la red asistencial regional y dando respuesta a una demanda histórica, en una zona caracterizada por su aislamiento geográfico, dispersión poblacional y limitadas alternativas de acceso a prestaciones sanitarias de mayor complejidad.

«Este hospital constituye una de las iniciativas de inversión pública en salud más relevantes de toda la Región de Aysén: por su magnitud financiera, por su significado descentralizador, territorial y social», destacó el mandatario.

«Hay políticas de Estado que trascienden los gobiernos. Por eso era importante la mención que se hacía a la Presidenta Bachelet, por eso es importante recordar parte de la historia del hospital, que partió como una casa de socorro en 1939 y se fundó como hospital en los 60, y desde la década del 90, Chile Chico comenzó a demandar la renovación del hospital. Imagínense, prácticamente 30 años demandando la renovación del hospital que hoy día ve la luz», añadió Boric.

El Jefe de Estado también tuvo palabras para recordar «a todos quienes trabajaron aquí, y los representa el doctor Leopoldo Ortega Rodríguez que el hospital lleva su nombre, porque son muchos los trabajadores y trabajadoras que han hecho posible que en un lugar como este, donde habitan 4.900 personas, tenga la dignidad que corresponde».

«Es importante que el Presidente de la República sepa que en los lugares más aislados, en los lugares más recónditos de nuestra patria hay chilenos y chilenas que merecen la misma consideración que cualquier otro que vive en los grandes centros urbanos», recalcó Gabriel Boric.

Hospital Dr. Leopoldo Ortega de Chile Chico.

Desde la década de 1990, la comunidad de Chile Chico venía apuntando a la necesidad de renovar su hospital, que fue creado primero como una pequeña casa de socorro en el año 1939.

Ahora, con cerca de 5 mil metros cuadrados, el nuevo hospital cuenta con 7 camas de hospitalización, un pabellón quirúrgico, una sala de parto inminente, un servicio de urgencia y un servicio de atención ambulatoria con 24 box.

Además, tiene unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico, imagenología, farmacia y servicios de apoyo técnico como esterilización, lavandería y central de alimentación.

Pero eso no es todo: junto con la entrega de este moderno recinto asistencial, el Presidente Boric anunció que el proyecto de diálisis para Chile Chico «está aprobado por el Ministerio de Salud, para mejorarle la vida a tantas personas que hoy deben recorrer enormes distancias para ser atendidas».

El Hospital Dr. Leopoldo Ortega que inauguramos en Chile Chico es uno de los mayores proyectos de inversión en salud de la Región de Aysén y es más trascendente aún por su significado descentralizador, territorial y social.



Desde esta nueva infraestructura, les cuento además… pic.twitter.com/RDQEvLokaC — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 4, 2026

¿Quién fue Leopoldo Ortega?

El nuevo hospital de Chile Chico lleva el nombre de Leopoldo Ortega Rodríguez (1922-2002), médico cirujano que trabajó como médico tratante en la entonces Casa de Socorros de la comuna.

El Dr. Ortega, además, ocupó diversos cargos de representación popular: fue regidor en 1961, en representación del Partido Comunista; alcalde entre 1963 y 1967; y diputado por Aysén, Coyhaique y Chile Chico entre 1969 y 1973.

