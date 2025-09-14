Comunidad Palestina de Chile, ante la decisión del Gobierno de Chile de acoger a familias palestinas provenientes de Gaza

Maurice Khamis Massú, Presidente Comunidad Palestina de Chile expresó qué «La decisión del Gobierno de Chile de acoger a familias palestinas con fuertes vínculos en nuestro país constituye un acto profundamente humano que valoramos

Autor: El Ciudadano
Maurice Khamis Massú, Presidente Comunidad Palestina de Chile expresó qué «La decisión del Gobierno de Chile de acoger a familias palestinas con fuertes vínculos en nuestro país constituye un acto profundamente humano que valoramos. Al mismo tiempo, reafirmamos con fuerza que nuestro pueblo tiene el derecho irrenunciable de vivir en su tierra y que ningún gesto humanitario puede interpretarse como una renuncia a ese derecho.»

Además agregó que «como Comunidad Palestina de Chile acompañaremos a estas familias que llegan en busca de protección, porque también somos fruto del exilio y la diáspora. Nuestra solidaridad es clara: mientras acogemos y cuidamos a quienes llegan, seguiremos luchando incansablemente por el fin de la ocupación, la justicia y el retorno a Palestina».

COMUNICADO COMUNIDAD PALESTINA

  1. Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con el derecho del pueblo palestino a vivir en su tierra, y rechazamos todo intento de desarraigo forzoso como política de ocupación.
  2. Reconocemos, al mismo tiempo, el Genocidio que atraviesa Gaza, donde miles de personas han sido asesinadas y millones sobreviven en condiciones inhumanas. En este contexto, la decisión del Gobierno de Chile de abrir sus puertas a familias palestinas que mantienen fuertes vínculos com Chile, constituye un gesto de humanidad que valoramos profundamente.
  3. Se trata de dar respuesta a una urgencia vital: salvar vidas, proteger niños, mujeres y hombres que hoy se encuentran bajo una amenaza existencial.
  4. Como comunidad Palestina de Chile, a través de nuestras instituciones, que también son fruto del exilio y la diáspora, no podemos permanecer indiferentes frente al dolor de quienes, forzados por el genocidio en curso, deben abandonar temporalmente su tierra. Acompañaremos a estas familias en Chile, al mismo tiempo que seguiremos trabajando incansablemente por el fin de la ocupación, la justicia y el retorno de todo nuestro pueblo a Palestina.

La humanidad no está reñida con los principios. Nuestra solidaridad con Gaza y toda Palestina reafirma, y no debilita, nuestra lucha por una Palestina libre, independiente y soberana.

Comunidad Palestina


