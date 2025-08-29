Comunidad Palestina de Chile publica obituario en Instagram de los asesinados en el genocidio en Gaza

La Comunidad Palestina de Chile presentó el Obituario de Gaza, un registro de los nombres de los palestinos y palestinas asesinados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, como consecuencia del genocidio perpetrado por Israel.

Entre ellos, se cuentan más de 18 mil niños y niñas y más de 12 mil mujeres, víctimas directas de esta masacre.

«Este obituario constituye un acto de memoria, dignidad y denuncia frente al intento sistemático de borrar no solo vidas humanas, sino también la identidad y la historia de un pueblo. Cada nombre escrito en este registro representa una vida truncada, una familia destrozada y una herida abierta en la humanidad entera», afirmaron desde la Comunidad Palestina de Chile.

Asimismo, expresaron que con esta acción virtual en redes sociales, reafirman como Comunidad «su compromiso irrenunciable con la verdad, la justicia y la memoria histórica, y exige a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad para detener la barbarie, garantizar la protección de la población civil palestina, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional humanitario».

«La memoria de las víctimas nos convoca a no guardar silencio. Recordar sus nombres es un deber ético, un acto de resistencia y un llamado urgente a la conciencia del mundo», cerraron.

