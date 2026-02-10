Comunidades mapuche denuncian daños irreparables en el Río Perquenco: Apuntan al Municipio y Seremi de Medioambiente

Comunidades mapuche de la reducción Llancamil y sectores colindantes llamaron a las organizaciones sociales y ambientales "a unirse y denunciar los daños que afectan gravemente al Río Perquenco debido a su gran contaminación ocasionada por el vertimiento de agua servidas sin tratamiento desde hace 40 años y el desastre ambiental que están provocando con la intervención irregular nuevamente".

A través de un comunicado, las comunidades mapuche de la reducción Llancamil y sectores colindantes denunciaron daños «irreparables» en el Río Perquenco a raíz de una intervención con retroexcavadora, ocurrida los días 19 y 20 de enero recién pasados.

Según informaron las comunidades, en dicha fecha y «de forma sorpresiva y sin autorización» se realizó «una intervención del leufu Perquenco con una retro excavadora, provocando daños irreparables a diferentes plantas, árboles nativos, peces y todo lo que habita en dicho río, provocando hasta el cierre y deviación de uno de los brazos hídricos».

«El Pueblo Mapuche califica esta intervención al leufu Perquenco como una acción discriminatoria, antiecológica y de carácter colonialista por parte de la Municipalidad y del alcalde de la comuna de Perquenco, Luis Alejandro Sepúlveda Tapia, la cooperativa de agua de Perquenco y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente de La Araucanía», añade la denuncia.

Por lo mismo, las comunidades solicitaron a las organizaciones sociales y ambientales «a unirse y denunciar los daños que afectan gravemente al Río Perquenco debido a su gran contaminación ocasionada por el vertimiento de agua servidas sin tratamiento desde hace 40 años y el desastre ambiental que están provocando con la intervención irregular nuevamente».

«Los organismos estatales no priorizan el consumo humano del agua, ni el de los animales, ni de las comunidades. No realizan saneamiento del agua. No preservan la biodiversidad y no respetan las normas de calidad ambiental y normas de emisiones, vulnerando las siguientes leyes: DS N°90/2000: Norma de emisión para residuos líquidos a aguas superficiales; DS N°46/2002: Descarga de residuos líquidos a aguas subterráneas; y DS N°38/2011: Protección de humedales urbanos (relacionados con ríos)», recalcaron las comunidades afectadas.

«Tampoco respetan al Convenio 169 de la OIT de los pueblos originarios», agregaron, exigiendo finalmente que se mantenga «el caudal constante y ecológico obligatorio de nuestro Río Perquenco; que se aplique el Código Penal (delitos ambientales – Ley N°21.595), la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Exigimos que no saquen el agua del Río de Perquenco».

«Reiteramos el llamado a todas las comunidades mapuche, a las organizaciones ambientales y sociales a estar atentos, para defender, manifestar nuestro repudio y rechazar el daño que están haciendo a nuestro Río Perquenco. Y a su vez llamamos a detener el daño a la calidad de vida de las familias que cotidianamente convivimos con el río», finalizaron.

