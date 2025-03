«Con un carro policial afuera del hospital»: El documento que detalla el allanamiento de Karol Cariola

El pasado 3 de marzo, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la residencia de la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola. Los hechos habrían ocurrido, luego de que la parlamentaria diera a luz a su primer hijo. Todo esto, después de que se dieran a conocer una serie de conversaciones entre la parlamentaria y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler. En dichos chats, la diputada Karol Cariola, le habría pedido ayuda para la renovación de una patente de alcohol, de un amigo cercano.

El abogado defensor de Karol Cariola, anunció que buscarán recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según la defensa de la parlamentaria, Juan Carlos Manríquez, la PDI habría atentado «contra las políticas de género y deberes éticos de la policía civil respecto de mujeres vulnerables, como lo son las madres gestantes y en situación de parto».

El Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso al recurso de nulidad presentado por la defensa de Cariola, el pasado 6 de marzo. En este documento, se solicitó la nulidad de la autorización de allanamiento, junto con el registro de los elementos incautados. Además de esto, el documento detalló que la orden de allanamiento se llevó a cabo el mismo día que fue emitida. Todo esto ocurrió, a pesar de que existían 5 días más de plazo para llevar a cabo el procedimiento.

El documento también reveló que el procedimiento se realizó a tan solo 2 horas después de que la parlamentaria terminará su trabajo de parto. Según la defensa de Karol Cariola, al momento del allanamiento, sólo se encontraba la suegra adulta mayor en la residencia de la parlamentaria. Junto con esto, se detalla que la PDI mantenía un efectivo policial a las afueras del hospital donde se encontraba Cariola.

“La abuela paterna, una adulto mayor, les rogó que por favor esperarán ya que doña Karol Cariola estaba en el hospital recién saliendo de un extenso trabajo de parto, internada junto con su hijo recién nacido. La respuesta a todo fue un rotundo “no”, e incluso la PDI le informó que tenían un vehículo afuera del Hospital listo para ejecutar la diligencia”, señaló la defensa de Karol Cariola.

El diputado Tomás De Rementería, pareja de Karol Cariola, debió dirigirse a la residencia de la parlamentaria para que se pudiera llevar a cabo el procedimiento. Según expone la defensa, durante esta instancia, funcionarios de la PDI le exigieron al diputado entregar posesión del computador y celular de la diputada. Junto con esto, también le solicitaron entregar el celular dónde su hija pequeña veía videos de YouTube.

“Ante la petición del teléfono le señalan que si no lo entregan harán entrar a policías al hospital y repiten de nuevo que había un carro fuera, que saben en qué hospital está, y que no querían que fuera «con escándalo». El señor De Rementería les señaló que eso no era necesario y que coordinaran, ya que la madre de Karol Cariola haría entrega del equipo móvil. Los equipos electrónicos fueron entregados, pero los detectives no accedieron a entregar una copia de la resolución del tribunal”, finalizó la defensa.

La defensa de Karol Cariola, insiste en que el procedimiento se ejecutó bajo condiciones irregulares y erróneas. Principalmente, debido a que los hechos mencionados en los chats con la exalcaldesa de Santiago no se gestionaron. Todo esto, por que la patente fue rechazada por el Concejo Municipal, con el voto de la misma Irací Hassler.

Por su parte, la PDI negó las acusaciones sobre su intento de ingresar al hospital.