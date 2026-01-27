Concepción: Decretan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para imputado por megaincendio

El Juzgado de Garantía de Concepción dejó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional a Claudio Andrés Luna Muñoz, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de incendio forestal, más 20 cuasidelitos de homicidio, 14 cuasidelitos de lesiones graves y menos graves y daños, ilícitos que habría cometido el sábado 17 de enero.

En la audiencia de formalización (causa rol 636-2026), el magistrado Carlos Aguayo Dolmestch rechazó la solicitud de la fiscalía de decretar la prisión preventiva del imputado, al considerar que no se le puede atribuir responsabilidad en la falta de mantención de cabaña y estufa utilizada como cocina, que le asignó su empleador, quien lo había contratado como cuidador solo un par de días antes del siniestro, sin recibir ninguna instrucción o recomendación.

Asimismo, el magistrado descartó que los antecedentes aportados por el Ministerio Público den cuenta de que el acusado, sin antecedentes penales previos y que ha colaborado en la investigación, haya intentado darse a la fuga.

En esta causa, el tribunal fijó en 6 meses el plazo de investigación.

Los hechos

Según el ente persecutor, alrededor de las 15:10 horas del 17 de enero de 2026, Claudio Luna Muñoz utilizó una estufa adaptada como cocina artesanal en la cabaña que ocupa como cuidador del fundo Don Pablo, emplazado en el sector El Pino de Concepción, a la altura del kilómetro 17 de la Ruta O-680.

Dicha cocina no tenía un dispositivo “atrapa chispas” ni “gorro” en el cañón externo, por lo que al ser usada por el imputado provocó que se prendiera fuego a la abundante vegetación colindante. siniestro que rápidamente se propagó a un bosque que cubría la ladera un cerro cercano, cuya pendiente y viento presente favoreció la generación de pavesas que llevaron las llamas en dirección noreste, hasta llegar el fundo Trinitarias de la Forestal Arauco, a unos 2,25 kilómetros del lugar inicial, para luego avanzar sin control en dirección norte, hasta llegar a las comunas de Penco y Tomé.

Como consecuencia de lo anterior, añadió la Fiscalía, «se generó un megaincendio que causó 20 muertes y dejó 14 lesionados con heridas graves y menos graves y que, además, afectó un total de 9.000 viviendas, 22.772 hectáreas de plantaciones forestales, bosque nativo, matorrales, pastizales, construcciones, vehículos y animales».

Noticia en desarrollo.