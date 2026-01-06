Concepción: Más de 300 personas se manifestaron contra injerencia de EEUU en Venezuela

Por Juan Pablo Orellana

“Estados Unidos no puede erigirse como gendarme de la libertad cuando arrastra un largo historial de violencia contra los pueblos del continente”.

Con banderas, pancartas y consignas en defensa de la autodeterminación de los pueblos, cerca de 300 personas se congregaron el lunes 5 de enero en la Plaza de los Tribunales, en pleno centro de Concepción, para manifestarse contra lo que calificaron como una injerencia «propia del siglo XX y de la guerra fría» en los asuntos internos de Venezuela.

La movilización, de carácter pacífico, fue convocada por diversas organizaciones sociales y políticas, las que denunciaron una escalada intervencionista por parte de Estados Unidos.

Según señalaron, estas acciones vulneran el derecho internacional y contribuyen a fomentar un clima de violencia en una zona de paz, como es declarado el continente.

Durante la jornada, las y los asistentes enfatizaron que los conflictos internos de Venezuela deben ser resueltos por su propio pueblo, sin presiones externas ni mucho menos acciones militares como bombardear ciudadanos inocentes.

Entre las participantes se encontraba Maritza Novoa, dirigente del Comité de Allegados y del Consejo de pobladores EUREKA, ambas organizaciones de la comuna de Chiguayante, quien señaló a El Ciudadano: «Estados Unidos no puede erigirse como gendarme de la libertad cuando arrastra un largo historial de violencia contra los pueblos del continente. Este tipo de intervenciones, junto con la apropiación ilegítima de los recursos naturales de Venezuela, tienen como objetivo disciplinar al resto de los países que no se alinean con la lógica de ser el patio trasero de los gringos».

Finalmente, las y los manifestantes hicieron un llamado al gobierno chileno y a la comunidad internacional a rechazar cualquier forma de intervención extranjera y a promover salidas diplomáticas, basadas en el respeto irrestricto a la soberanía de cada nación. La actividad concluyó sin incidentes.

El Ciudadano