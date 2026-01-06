Concepción: Más de 300 personas se manifestaron contra injerencia de EEUU en Venezuela

Durante la jornada, las y los asistentes enfatizaron que los conflictos internos de Venezuela deben ser resueltos por su propio pueblo, sin presiones externas ni mucho menos acciones militares como bombardear ciudadanos inocentes.

Concepción: Más de 300 personas se manifestaron contra injerencia de EEUU en Venezuela
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Por Juan Pablo Orellana

“Estados Unidos no puede erigirse como gendarme de la libertad cuando arrastra un largo historial de violencia contra los pueblos del continente”.

Con banderas, pancartas y consignas en defensa de la autodeterminación de los pueblos, cerca de 300 personas se congregaron el lunes 5 de enero en la Plaza de los Tribunales, en pleno centro de Concepción, para manifestarse contra lo que calificaron como una injerencia «propia del siglo XX y de la guerra fría» en los asuntos internos de Venezuela.

La movilización, de carácter pacífico, fue convocada por diversas organizaciones sociales y políticas, las que denunciaron una escalada intervencionista por parte de Estados Unidos.

Según señalaron, estas acciones vulneran el derecho internacional y contribuyen a fomentar un clima de violencia en una zona de paz, como es declarado el continente.

Durante la jornada, las y los asistentes enfatizaron que los conflictos internos de Venezuela deben ser resueltos por su propio pueblo, sin presiones externas ni mucho menos acciones militares como bombardear ciudadanos inocentes.

Entre las participantes se encontraba Maritza Novoa, dirigente del Comité de Allegados y del Consejo de pobladores EUREKA, ambas organizaciones de la comuna de Chiguayante, quien señaló a El Ciudadano: «Estados Unidos no puede erigirse como gendarme de la libertad cuando arrastra un largo historial de violencia contra los pueblos del continente. Este tipo de intervenciones, junto con la apropiación ilegítima de los recursos naturales de Venezuela, tienen como objetivo disciplinar al resto de los países que no se alinean con la lógica de ser el patio trasero de los gringos».

Finalmente, las y los manifestantes hicieron un llamado al gobierno chileno y a la comunidad internacional a rechazar cualquier forma de intervención extranjera y a promover salidas diplomáticas, basadas en el respeto irrestricto a la soberanía de cada nación. La actividad concluyó sin incidentes.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Movimientos sociales toman Colombia: III Cumbre exige fin de la injerencia de EE.UU.

Hace 2 meses
El Ciudadano

Sheinbaum rechaza injerencia de EE.UU. en Venezuela y defiende soberanía y autodeterminación de los pueblos

Hace 3 meses
El Ciudadano

Lula y Petro defienden la soberanía de Venezuela y de América Latina frente amenazas de Trump

Hace 3 meses
El Ciudadano

“No es seguridad, es control”: partidos progresistas rechazan estrategia de EE.UU. y denuncian ofensiva por recursos estratégicos

Hace 2 semanas
El Ciudadano

China se cuadró con Venezuela: Beijing rechaza injerencia externa y advierte a EE.UU. por escalada militar en el Caribe

Hace 1 mes
El Ciudadano

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazan operación militar unilateral en Venezuela y llaman a defender la paz

Hace 2 días
El Ciudadano

Juristas emplazan a la OEA por acciones militares de EEUU contra Venezuela y el Caribe

Hace 1 mes
El Ciudadano

Campesinos, indígenas y sindicatos llaman a marcha nacional contra amenazas de Trump de atacar Colombia

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Golpe electoral en curso”: Moncada acusa 3 mensajes directos de Trump en su contra y cuestiona libertad de expresidente narco

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano