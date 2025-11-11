Condenados 2 exmarinos por homicidio de Milton Domínguez en Iquique: Lo mataron a golpes con sus propias muletas

El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó por homicidio calificado a 2 exmiembros de la Armada que golpearon hasta matar a un hombre discapacitado en situación de calle, identificado como Milton Domínguez, a quien incluso agredieron con sus propias muletas.

La golpiza quedó registrada por las cámaras de televigilancia, causando conmoción en la opinión pública. Milton Domínguez tenía 61 años, era de nacionalidad colombiana, frecuentaba el Hogar de Cristo y le faltaba una pierna. La madrugada del 19 de mayo de 2023 fue acusado por sus agresores de liderar una banda que los había asaltado.

Dentro de las investigaciones se reveló que la acción fue presenciada por un funcionario de la Municipalidad de Iquique, quien fue amenazado por los exaltados marinos.

En declaraciones a radio Cooperativa, el fiscal del caso, Francisco Almazán, indicó que «lo que el Tribunal da por acreditado es la participación de ambos como autores de un delito de homicidio calificado, con la circunstancia de la alevosía, toda vez que actuaron sobre seguro, atendido que la víctima se encontraba en condición de discapacidad, sin una pierna, en el piso y utilizaron sus propias muletas para darle muerte».

La lectura de sentencia para ambos condenados quedó fijada para el jueves 20 de noviembre (2025) a las 10.00 de la mañana.

Previamente, en este mismo caso, fueron condenados otros 2 exmarinos involucrados, quienes ya están cumpliendo una pena de 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplices del homicidio de Milton Domínguez.

