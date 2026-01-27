Congreso ratificó ingreso de Chile al principal laboratorio de física de partículas del mundo

Como una «buena noticia para la ciencia» calificó el Presidente Gabriel Boric la ratificación del Congreso Nacional al ingreso de Chile como Estado Miembro Asociado de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), el laboratorio de investigación en física de partículas más importante del mundo.

«Esto lo impulsamos después de habernos reunido en el mismo CERN en Ginebra con los científicos a cargo del proyecto y chilenos que allí trabajan», comentó el Mandatario en su cuenta de la red social X.

Con esta adhesión, Chile se convierte en el segundo país de Sudamérica en alcanzar la categoría de Estado Miembro Asociado del CERN.

«Esto permitirá impulsar la investigación científica de frontera, fortalecer la formación de capital humano avanzado y ampliar la participación nacional en proyectos científicos y tecnológicos de alto impacto», declaró al respecto el ministro de Ciencias, Aldo Valle.

«El ingreso de Chile al CERN es una decisión estratégica de Estado. Es abrir las puertas del conocimiento más avanzado del mundo a la ciencia chilena, y al mismo tiempo, una señal concreta del compromiso del país con la cooperación internacional, con políticas públicas de largo plazo en ciencia, tecnología e innovación», agregó el secretario de Estado.

«Esta adhesión permitirá acceder a tecnologías de alta complejidad y generar nuevas oportunidades para nuestras universidades, empresas de base científico-tecnológica y comunidades científicas y académicas, para que participen de los grandes descubrimientos del conocimiento humano y fortalezcan la inserción de Chile en la gobernanza científica global», indicó el ministro Valle.

El CERN es el centro de investigación en física de partículas más importante del mundo. Cuenta con más de 23 Estados Miembros y decenas de instituciones asociadas, que colaboran en experimentos de vanguardia como el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el acelerador de partículas más grande y potente jamás construido.

«En esta institución se estudian los componentes fundamentales de la materia y las fuerzas que gobiernan el universo, investigaciones que han dado origen a descubrimientos como el bosón de Higgs y a tecnologías que hoy se aplican en campos tan diversos como la medicina, la informática y la energía», puntualizaron desde la cartera ministerial.

Chile estará representado ante el Consejo y el Comité de Finanzas del CERN con derecho a voz, pero sin voto, y sus investigadores, técnicos y empresas podrán participar en proyectos y procesos de contratación de la organización.

A cambio, el país realizará un aporte financiero equivalente al 10% del valor de un Estado Miembro pleno, lo que le permitirá acceder proporcionalmente a oportunidades científicas e industriales.

