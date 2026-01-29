Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero: «Nuevo fraccionamiento debe priorizar a embarcaciones artesanales más postergadas»

El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) ha mantenido en los últimos días una intensa agenda de trabajo con la dirigencia del equipo técnico de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca). El objetivo: definir cómo se distribuirá en la Región del Biobío el aumento de cuota de captura recuperado desde la industria pesquera.

Si bien valoraron la apertura al diálogo, la dirigencia encabezada por Hernán Cortés ha sido enfática en cuestionar la propuesta inicial del Gobierno, advirtiendo que esta no cumple cabalmente con el espíritu de la lucha histórica que permitió modificar el fraccionamiento.

Tras la última reunión técnica -celebrada este lunes-, donde participaron por parte del Ejecutivo Vicente Andrade y Lilian Troncoso, y de una sesión anterior con el propio Subsecretario de Pesca, el dirigente aclaró la postura del gremio.

«Estamos trabajando para destrabar la propuesta de resolución. Lo que se le ganó a la industria debe ser distribuido con un criterio de justicia», planteó el presidente de Condepp.

«Hoy, la propuesta del Gobierno está siendo cuestionada por nuestra dirigencia porque no respeta el objetivo central: que ese aumento de cuotas vaya dirigido a las embarcaciones que hoy tienen menos participación, para tratar de emparejar la cancha en el sector pesquero artesanal», agregó Cortés.

En esa línea, dijo, la postura de los dirigentes —entre los que se cuentan Rigoberto Durán, Rosendo Arroyo, Omar Bustos y Marcos Bello— es clara: el aumento de cuota no puede diluirse ni beneficiar a quienes ya tienen una posición dominante.

«Concordamos con la Subsecretaría en que ellos harán una nueva presentación. Estamos a la espera de esa propuesta, confiando en que recojan nuestras inquietudes y, sobre todo, que entiendan que este segmento de cuota se recuperó desde la cuota industrial para favorecer la ‘pesca para los que pescan’, y específicamente, para aquellas embarcaciones artesanales que han sido históricamente relegadas con cuotas mínimas», sentenció Cortés.

