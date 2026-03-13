Contraloría detectó millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae)

Auditoría constató que 4 trabajadores desvinculados por 'mutuo acuerdo' recibieron indemnizaciones por más de 100 millones de pesos, pese a que dicha causal no contempla ese tipo de pagos, y además algunos de ellos fueron inmediatamente recontratados en el mismo cargo. Los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Contraloría detectó millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae)
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La Contraloría General de la República detectó numerosas irregularidades en la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae), las cuales fueron remitidas en su Informe Final N°750 correspondiente al año 2025.

En este procedimiento, el ente contralor examinó procesos de desvinculación y recontratación de personal y la adquisición de maquinaria en Famae, durante el período 2022-2024.

«La auditoría constató que 4 trabajadores desvinculados por ‘mutuo acuerdo’ recibieron indemnizaciones por más de 100 millones de pesos, pese a que dicha causal no contempla ese tipo de pagos», apuntaron desde la Contraloría, detallando además que algunos de ellos «fueron inmediatamente recontratados en el mismo cargo».

De acuerdo al informe, en total, las indemnizaciones a 63 trabajadores bajo esa modalidad en el periodo revisado, superaron los mil millones de pesos.

Adquisiciones

En materia de adquisiciones, el documento señala que, en agosto de 2023, Famae compró una máquina láser por $70.042.181 mediante trato directo, sin acreditar la exclusividad del proveedor ni ajustarse a las condiciones establecidas en el Manual de Adquisiciones.

«Además, se identificaron deficiencias en el control y operación del equipo, que presentó fallas a los 4 meses de uso, las que se repitieron en abril de 2025, manteniéndose inoperativo hasta la fecha», agrega el informe.

Asimismo, se detectó que dicha compra se realizó sin comparación de ofertas, análisis técnico-financiero ni garantía de fiel cumplimiento, lo que impidió exigir responsabilidades al proveedor.

Por todo lo anterior, la Contraloría dispuso que el Consejo Superior de Famae instruya una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas por las situaciones detectadas.

«Adicionalmente, se remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que corresponden», concluyeron desde la CGR.

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