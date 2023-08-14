Contraloría ratificó validez legal del «Acuerdo por Valparaíso» entregado al Presidente Boric en 2023

La información fue entregada por el diputado Luis Cuello (PC), quien presentó un 'téngase presente' en Contraloría para defender el Acuerdo, en contra de lo argumentado por la ONG Defendamos la Ciudad que denunció su supuesta ilegalidad. Para el legislador, esta iniciativa traerá "crecimiento económico y la recuperación del empleo" en Valparaíso.

Contraloría ratificó validez legal del «Acuerdo por Valparaíso» entregado al Presidente Boric en 2023
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Esta semana, la Contraloría ratificó la validez legal del «Acuerdo por Valparaíso», suscrito en 2023 por la Empresa Portuaria (EPV), la Municipalidad y el Gobierno Regional, y entregado al Presidente Gabriel Boric en un acto celebrado en el Terminal de Pasajeros de la ciudad puerto.

La información fue entregada por el diputado Luis Cuello (PC), quien presentó un ‘téngase presente’ en Contraloría para defender el Acuerdo, en contra de lo argumentado por la ONG Defendamos la Ciudad que denunció su supuesta ilegalidad. Para el legislador, esta iniciativa traerá «crecimiento económico y la recuperación del empleo» en Valparaíso.

«Estamos muy satisfechos porque la Contraloría Regional consideró nuestros argumentos jurídicos y ratificó la validez, la legalidad del Acuerdo por Valparaíso, que va a traer la expansión portuaria, el crecimiento económico y la recuperación del empleo en nuestra ciudad», señaló Cuello.

Junto a lo anterior, el parlamentario planteó que «este dictamen nos da un impulso para avanzar en nuestro proyecto de ley de Royalty Portuario, que espero todos los parlamentarios de la región aprueben en la Sala de la Cámara en las próximas semanas, puesto que va a significar que la actividad portuaria aporte económicamente a la recuperación del patrimonio de la educación pública y del empleo», enfatizó.

¿Qué dice el Acuerdo?

El documento «Acuerdo por Valparaíso» plasma consensos y compromisos para impulsar la expansión de la actividad portuaria en el marco de una nueva relación entre el puerto, la ciudad y la región.

El texto, de seis páginas, está disponible online en la página web de la Empresa Portuaria (click aquí).

Sigue leyendo sobre este tema:

Sindicato de Estibadores Portuarios tras reunión con EPV: «Queremos reafirmar que Valparaíso es puerto y debemos seguir siéndolo»

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Contraloría aclaró su pronunciamiento sobre el Pase Escolar y ratifica que "sí puede usarse las 24 horas, de lunes a domingo, incluyendo enero y febrero"

Hace 7 días
El Ciudadano

Del show político a los pagos sin justificación: Carter enfrenta reparos de Contraloría por su gestión en La Florida

Hace 3 meses
El Ciudadano

Tras reportaje de El Ciudadano: Contraloría cuestiona millonaria contratación de exdiputado Camilo Morán en La Florida

Hace 4 meses
El Ciudadano

De la cama a la ruleta: 13 mil funcionarios públicos con licencia médica apostaron su reposo en casinos

Hace 1 semana
El Ciudadano

Diputado Jorge Brito anuncia proyecto de ley para asegurar uso 24/7 de la TNE tras dictamen de Contraloría

Hace 1 semana
El Ciudadano

"Antes de firmar otro cheque por 8.500 millones, la región merece saber en qué se gastó cada peso": Exsenador Navarro pide auditar fondos entregados al Rally Chile Biobío

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Se hizo justicia”: Ripamonti por juicio de cuentas contra Reginato por daño patrimonial en Viña del Mar

Hace 2 meses
El Ciudadano

Faringobronquitis con micrófono: Concejal ligado a Matthei es investigado por usar licencia médica para cantar en festival

Hace 2 meses
El Ciudadano

Defienden narcos y también carabineros: destapan que dos exfiscales cobran millones por proteger a uniformados

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano