Santiago: Convocan a manifestación en repudio a participación de Israel en el Mundial de Ciclismo de Pista

"El ciclismo es un deporte de esfuerzo colectivo que representa cooperación, respeto y justicia. Permitir la participación de Israel es traicionar esos valores", se lee en una de las convocatorias. Certamen mundial se realizará entre el 22 y el 26 de octubre de 2025 en el Velódromo de Peñalolén.

Autor: El Ciudadano
Distintas organizaciones, colectivos y ciudadanía en general han realizado un llamado a manifestarse pacíficamente en contra de la participación de Israel en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, que se realizará en Santiago de Chile, entre el 22 y el 26 de octubre de 2025 en el Velódromo de Peñalolén.

Según se lee en una de las convocatorias compartidas en redes sociales, «25 organizaciones ciclistas chilenas ya han dicho lo obvio: el deporte no puede ser usado para lavar la imagen de un régimen de apartheid con una ocupación colonial fascista que comete limpieza étnica y genocidio».

«El ciclismo es un deporte de esfuerzo colectivo que representa cooperación, respeto y justicia. Permitir la participación de Israel es traicionar esos valores», agrega la convocatoria.

Desde la Coordinadora por Palestina apoyaron el «gesto ético y coherente» de las y los deportistas, y se sumaron al llamado: «El deporte no lava la sangre. El ciclismo no blanquea genocidios».

Tal como informó El Ciudadano, 25 organizaciones ciclistas chilenas emitieron una declaración rechazando la participación del equipo de Israel en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista: «No podemos mantener silencio mientras se usa el deporte que amamos para encubrir una de las masacres más terribles de nuestro tiempo».

Asimismo, plantearon la contradicción que les representa «competir junto a un país que viola sistemáticamente los principios de convivencia, respeto mutuo y dignidad humana que el ciclismo mismo promueve». Lee la nota completa a continuación:

“Lavado de imagen”: Organizaciones ciclistas de Chile rechazan participación de Israel en mundial de pista en el país

