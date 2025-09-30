Coordinadora por Palestina en Chile: «Todos los ojos y solidaridad con la Flotilla Global Sumud»

La Flotilla Global Sumud es hoy la expresión más clara de solidaridad internacional organizada frente al bloqueo ilegal e inhumano contra Gaza.

Se trata de una caravana de decenas de embarcaciones, con más de 600 activistas de más de 40 países, que navegan por el Mediterráneo para llevar ayuda humanitaria, para visibilizar la barbarie del genocidio sionista sobre Palestina y para abrir un corredor marítimo humanitario.

Este esfuerzo no es simbólico: la Flotilla ya ha sido atacada más de una decena de veces, incluso con drones, granadas aturdidoras y gases en un intento de frenar su avance, sin lograrlo. Y está a horas de ingresar en aguas territoriales de Gaza.

Ante esto, crecen las acciones de apoyo alrededor del mundo. La semana pasada, bajo la consigna “bloqueamos todo”, se realizaron paralizaciones en 81 ciudades de Italia. En el Estado Vasco, la mayoría de los sindicatos convocó a una huelga general el 15 de octubre. Universidades en distintos países vuelven a levantar tomas y movilizaciones en solidaridad con Palestina.

El fin de semana pasado, los portuarios de Europa han llamado a huelgas generales: en Italia para el 4 de octubre, en el Estado Español para el 11, mientras que en otros países se han convocado huelgas y movilizaciones para el 1, 4, 11 y 15 de octubre.

Desde la Coordinadora por Palestina en Chile queremos reforzar este apoyo activo que crece en el mundo. Llamamos a escalar las movilizaciones y fortalecer la solidaridad activa, organizando comités de apoyo y resistencia en los lugares de trabajo, estudio y en cada barrio, de cara a cumplirse dos años del recrudecimiento del genocidio en Palestina.

No podemos permitir que el silencio legitime la agresión que Israel ya ha anunciado contra la Flotilla y sus cientos de tripulantes, a pocas horas de su arribo a Gaza.

Nos sumamos al emplazamiento realizado por nuestras compañeras chileno-suecas a bordo de la Flotilla -Marita Rodríguez y la diputada del Parlamento Sueco, Lorena Delgado Varas- al Presidente Gabriel Boric, para que haga un pronunciamiento público condenando cualquier agresión y expresando su apoyo explícito a la protección humanitaria de la Flotilla.

Asimismo, exigimos que se comprometa a resguardar su integridad mediante gestiones diplomáticas urgentes e inmediatas que aseguren la no- interferencia y el auxilio, y que demande a Israel el respeto al derecho internacional.

Le decimos al Presidente Boric: su deber es tomar medidas para proteger a nuestras dos compatriotas en la Flotilla y, ante la urgencia del momento, comprometer el apoyo de Chile para la activación de una fuerza internacional de protección para Palestina, que resguarde la seguridad de la población civil y garantice la entrega de ayuda humanitaria hacia Gaza.

Al mismo tiempo, reforzamos la necesidad de que el Estado de Chile imponga sanciones integrales y un embargo militar contra Israel, poniendo término a todos los vínculos comerciales y militares.

Coordinadora por Palestina en Chile

