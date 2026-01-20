Copiapó: Exhiben documental «La Fiebre del Litio» con participación de organizaciones socioambientales

El jueves 22 de enero a las 18:30 horas se estrenará en el Centro Cultural Atacama, en Copiapó, el documental «La fiebre del litio: Sombras de la transición energética», cuya proyección contará con un conversatorio sobre los conflictos ambientales y las propuestas de las organizaciones territoriales en la región.

«Luego de la exhibición con ingreso gratuito en la sala de cámara del centro cultural, Nicolás Salazar, director del documental, compartirá palabras con Cindy Quevedo, presidenta del Consejo Nacional del Pueblo Colla, Cecilia Aguilera, vocera del Colectivo de Defensa del Medio Ambiente de Atacama, CODEMAA, y Giuliano Lopez, también integrante de esta última organización mencionada», informaron desde la organización del encuentro.

El documental pone el foco en el Salar de Maricunga, dentro del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, territorio ancestral del pueblo colla y hoy bajo presión por la expansión de la minería del litio y sus planes extractivistas.

Entre los testimonios de comunidades y especialistas, como el investigador Eduardo Gudynas, se advierte sobre la pérdida de tierras, el deterioro ambiental y la escasez de agua.

La narrativa también revisa el marco legal que habilita el negocio del litio en Chile, heredado de la dictadura de Pinochet, y el beneficio que han obtenido empresas como SQM.

Asimismo, examina la entrada de capitales internacionales y la disputa geopolítica por materias primas estratégicas para la industria tecnológica y militar, para plantear una crítica al rol de las grandes corporaciones en la transición energética y cuestionar el discurso de sostenibilidad.

Nicolás Salazar, director del documental, destacó que «con este reportaje hablamos de los impactos derivados de la explotación del litio en Chile y su expansión. El llamado a la población de Copiapó es a venir y ser parte del relato, y conocer la intensa fiebre extractiva en el llamado Triángulo del Litio».

La actividad también contará con la visita de Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, que organiza la exhibición y el conversatorio, junto al Colectivo de Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA), la colaboración del municipio de Copiapó, y el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, War on Want, y Tierra Solidaria.

El Salar de Maricunga, uno de los ecosistemas más frágiles -y por ende amenazado- en el territorio chileno.

El Ciudadano