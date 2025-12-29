Corredor humanitario en Chile: experta en migración cuestiona propuesta de Kast y advierte vulneración de derechos

En entrevista con el programa Línea 1 de Radio Usach, la directora del Magíster en Ciencias Sociales IDEA Usach, Daisy Margarit, sostuvo que estas medidas pueden transformarse en espacios que restringen el derecho humano a la movilidad.

La propuesta del presidente electo José Kast de impulsar corredores humanitarios para enfrentar la crisis migratoria que vive Chile abrió un intenso debate académico, político y social. Tras su viaje relámpago a Quito, con escala en Lima, y su encuentro con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, el líder republicano planteó la necesidad de coordinarse con países de la región para facilitar el retorno de personas migrantes en situación irregular a sus países de origen, principalmente Venezuela.

“Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular en Chile, en Perú, en Ecuador, puedan volver a su patria”, señaló Kast antes de regresar a Santiago, agregando que, aunque no reconoce al gobierno venezolano, espera que ese país “reciba a sus connacionales”.

Sin embargo, la viabilidad y el carácter humanitario de esta iniciativa fueron puestos en cuestión por Daisy Margarit, directora del Magíster en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, quien analizó la propuesta en el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach. Desde una mirada crítica, la académica advirtió que el uso del concepto de corredor humanitario en contextos migratorios puede ser problemático y confuso.

“No podemos aplicar medidas que funcionan en Europa de la misma forma que en América Latina. Las geografías, las distancias, las historias y las trayectorias migratorias son completamente distintas” Daisy Margarit, directora del Magíster en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago

La académica subrayó que el fenómeno migratorio actual en América Latina es mucho más diverso y no puede abordarse con recetas importadas de otros contextos. “No podemos aplicar medidas que funcionan en Europa de la misma forma que en América Latina. Las geografías, las distancias, las historias y las trayectorias migratorias son completamente distintas”, señaló, aludiendo a recorridos como el cruce del Darién o las largas caminatas desde Colombia, Ecuador y Perú hacia el sur del continente.

Uno de los principales riesgos de los corredores humanitarios, según Margarit, es que terminan creando lo que denomina “espacios de la espera”. “Son espacios que pueden volverse eternos y que también vulneran derechos. Aunque se garantice cierta protección, las personas pierden su derecho a la movilidad, y la movilidad es un derecho humano”, afirmó.

Desde esta perspectiva, la directora del Magíster IDEA Usach advirtió que estabilizar la migración mediante corredores puede transformarse en una forma de control más que en una solución humanitaria real. “Pensar en ‘tener controladas’ a las personas a través de un corredor migratorio es una medida que requiere un sentido mucho más humanitario y un análisis profundo de sus consecuencias”, sostuvo.