Corte de Apelaciones confirma desafuero de diputada Catalina Pérez por Caso Democracia Viva

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó la solicitud de la defensa de la diputada Catalina Pérez, para evitar su desafuero. La negativa fue informada tras darse a conocer esta mañana la resolución, junto con los fundamentos del desafuero que fue acordado por un fallo unánime el 10 de febrero. Todo esto por los delitos de fraude al Fisco en el marco del Caso Democracia Viva.

Según la Fiscalía Regional de Antofagasta, los antecedentes en contra de la diputada exfrenteamplista, han permitido sostener “secuencia preliminarmente lógica de intervención”. También se señaló la cercanía de la diputada con los otros dos involucrados, especialmente con Daniel Andrade, quién en ese momento era su pareja.

“De acuerdo a las conclusiones extraídas de los informes policiales y las conversaciones sostenidas mediante mensajería de WhatsApp, especialmente entre la diputada y el Sr. Andrade, presidente de la fundación que se adjudica dichos tratos fiscales, permiten dotar de razonabilidad a la imputación del Ministerio Público en cuanto a la existencia de algún tipo de intervención”, señaló el tribunal.

Además de esto, se determinó que Pérez habría recopilado antecedentes para la firma de documentos. Aún cuando estaba en pleno conocimiento de que Democracia Viva, no cumplía con los requisitos para adjudicarse la licitación.

La defensa de Catalina Pérez tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para apelar a esta decisión en la Corte Suprema. De ser rechazada nuevamente, el Tribunal podrá iniciar un proceso de formalización y decretar medidas cautelares en contra de la parlamentaria. Gonzalo Medina, abogado de la parlamentaria, confirmó a los medios que apelarán a esta decisión.

“Compartimos la decisión, y obviamente, recurriremos de apelación a la Excelentísima Corte Suprema. Este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”, finalizó Medina.