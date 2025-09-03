Corte de Apelaciones postergó audiencia de desafuero de diputado UDI Joaquín Lavín: Quedó para el 11 de septiembre

Fue la Fiscalía Oriente quien solicitó el desafuero de Lavín, en una causa donde también hay otra querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, "en contra del diputado y quienes resulten responsables" del delito investigado -fraude al fisco y tráfico de influencias-, que se origina en el caso seguido por la Justicia contra Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú y cónyuge del diputado de la UDI.

Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Para el jueves 11 de septiembre, a las 8:30 horas, quedó programada la audiencia de desafuero del diputado de la UDI, Joaquín Lavín León, quien es investigado por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias.

Originalmente, esta audiencia se realizaría el jueves 4 de septiembre, pero tras una petición de la defensa, la Corte de Apelaciones la reprogramó para el 11 de septiembre.

Recordemos que fue la Fiscalía Oriente quien solicitó el desafuero de Lavín. Asimismo, en la causa también existe otra querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, «en contra del diputado y quienes resulten responsables» del delito investigado, que se origina en el caso seguido por la Justicia contra Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú y cónyuge de Lavín.

