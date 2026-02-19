Corte de Concepción establece actuar ilegal y arbitrario de Universidad del Desarrollo y le ordena adecuar carga académica de estudiante TEA

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por una estudiante diagnosticada con trastorno del espectro autista (TEA) y ordenó a la Universidad del Desarrollo, sede Concepción, anular las asignaturas del segundo semestre del año académico 2025, restituir o imputar los aranceles pagados entre octubre y diciembre pasados, y realizar los ajustes necesarios para que la alumna recurrente pueda continuar sus estudios.

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Rodrigo Cerda San Martín, Gonzalo Rojas Monje y Gonzalo Díaz González– acogió la acción constitucional y estableció el actuar ilegal y arbitrario del establecimiento al condicionar la aplicación de protocolos especiales a la firma de un documento de «consentimiento informado».

El fallo consigna que la estudiante informó oportunamente a la Universidad sobre su condición médica (TEA, trastorno ansioso severo y TDA secundario), solicitando la adopción de medidas que le permitieran cursar sus estudios en igualdad de condiciones.

Pero, «solo durante los años 2023 y 2024, aquella implementó algunos protocolos y medidas de ajuste académico encaminadas a asegurar una adecuada integración académica acorde con las características y necesidades específicas de la recurrente», puntualizó el tribunal, y a pesar de ello, agrega, «en abril de 2025, la Unidad de Inclusión de la recurrida condicionó la implementación de los ajustes razonables a la firma de un documento denominado consentimiento informado».

En este punto, la Corte subrayó que «del análisis de la normativa que regula las obligaciones de los prestadores de servicios educacionales de nivel superior (…) se concluye que cualesquiera de las medidas, protocolos o ajustes razonables que deben adoptarse en favor de un estudiante para asegurar su inclusión en los programas de educación superior, no queda condicionada a la suscripción de ningún tipo de documento ni menos que la falta de rúbrica alguna suspenda la implementación de tales ajustes».

Revisa el fallo completo AQUÍ

Corte de Concepción ordena a universidad adecuar carga académica de estudiante con trastorno del espectro autista https://t.co/GE9G7daYBZ pic.twitter.com/L6UMyVzZT1 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 18, 2026

El Ciudadano