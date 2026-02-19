Corte de Concepción establece actuar ilegal y arbitrario de Universidad del Desarrollo y le ordena adecuar carga académica de estudiante TEA

Casa de estudios universitaria condicionó la aplicación de protocolos especiales a la firma de un documento de "consentimiento informado", lo cual contradice la normativa vigente que regula las obligaciones de los prestadores de servicios educacionales de nivel superior.

Corte de Concepción establece actuar ilegal y arbitrario de Universidad del Desarrollo y le ordena adecuar carga académica de estudiante TEA
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por una estudiante diagnosticada con trastorno del espectro autista (TEA) y ordenó a la Universidad del Desarrollo, sede Concepción, anular las asignaturas del segundo semestre del año académico 2025, restituir o imputar los aranceles pagados entre octubre y diciembre pasados, y realizar los ajustes necesarios para que la alumna recurrente pueda continuar sus estudios.

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Rodrigo Cerda San Martín, Gonzalo Rojas Monje y Gonzalo Díaz González– acogió la acción constitucional y estableció el actuar ilegal y arbitrario del establecimiento al condicionar la aplicación de protocolos especiales a la firma de un documento de «consentimiento informado».

El fallo consigna que la estudiante informó oportunamente a la Universidad sobre su condición médica (TEA, trastorno ansioso severo y TDA secundario), solicitando la adopción de medidas que le permitieran cursar sus estudios en igualdad de condiciones.

Pero, «solo durante los años 2023 y 2024, aquella implementó algunos protocolos y medidas de ajuste académico encaminadas a asegurar una adecuada integración académica acorde con las características y necesidades específicas de la recurrente», puntualizó el tribunal, y a pesar de ello, agrega, «en abril de 2025, la Unidad de Inclusión de la recurrida condicionó la implementación de los ajustes razonables a la firma de un documento denominado consentimiento informado».

En este punto, la Corte subrayó que «del análisis de la normativa que regula las obligaciones de los prestadores de servicios educacionales de nivel superior (…) se concluye que cualesquiera de las medidas, protocolos o ajustes razonables que deben adoptarse en favor de un estudiante para asegurar su inclusión en los programas de educación superior, no queda condicionada a la suscripción de ningún tipo de documento ni menos que la falta de rúbrica alguna suspenda la implementación de tales ajustes».

Revisa el fallo completo AQUÍ

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

Corte anula expulsión de alumno TEA en colegio de Puerto Montt: Fue "ilegal" y "arbitraria"

Hace 1 mes
Absalón Opazo

“Violencia sorda”: Corte de Concepción ordena frenar ladridos que afectaban a vecina adulta mayor

Hace 2 meses
Absalón Opazo

La Serena: Justicia prohíbe corte de suministro de agua potable y electricidad a colegios públicos

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Irregularidad de Gendarmería: Tribunal declara ilegal traslado a Valdivia de preso mapuche y ordena su retorno inmediato al penal de Concepción

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Gas pimienta y compresión cervical: Corte acoge amparo por violento procedimiento de Carabineros contra dos escolares mapuche

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Comunidades 1 – Salmoneras 0: Suprema aplica la Ley Lafkenche, respalda el uso consuetudinario y ordena nuevo pronunciamiento por “arbitrario e ilegal”

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Court Overturns Expulsion of 8-Year-Old Student with Autism in Puerto Montt: Declares it "Illegal" and "Arbitrary"

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Carta abierta: más de 100 académicas y académicos denuncian “desprecio hacia la vida” por dichos de Poduje

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

“Trama bielorrusa” remece la causa de Jadue: exigen revisión del proceso y restitución de derechos

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano