Corte de Santiago acoge querella contra exministra Vivanco: «Es plausible inferir que recibió dinero para sí y su conviviente por favorecer intereses de CBM»

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien está siendo investigada por irregularidades relacionadas con causas tramitadas en el máximo tribunal, entre ellas, la conocida «trama bielorrusa».

«En sentencia unánime (rol 5.831-2025) la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Fernando Carreño, Guillermo de la Barra y Fernando Valderrama- consideró que se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra de la exmagistrada presentados por el Ministerio Público», informó el boletín del Poder Judicial.

Según se lee en el fallo emitido, «de los antecedentes expuestos ante esta Corte por los intervinientes, surgen indicios graves, precisos y concordantes en orden a que la imputada Ángela Vivanco Martínez, prevaliéndose de su rol como Ministra de la Excma. Corte Suprema, aceptó retribuciones económicas por parte de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM (Lagos y Vargas) -con quienes mantenía a lo menos desde 2022 una relación de amistad-, por favorecer los intereses de la empresa CBM en su litigio judicial con Codelco durante los años 2023 y 2024, no inhabilitándose, debiendo hacerlo, y concurriendo con su voto a decisiones que beneficiaron a la primera de las empresas Individualizadas».

Seguidamente, se indica que «del análisis de tales antecedentes es plausible inferir que la capitulada, en su calidad de funcionaria pública, recibió dinero para sí y su conviviente por favorecer los intereses de CBM en las instancias que le correspondió participar como integrante del Máximo Tribunal, con infracción al principio de probidad administrativa y a sus deberes de inhabilitación como reflejo de sus obligaciones estatutarias, sumas que recibió conociendo su origen ilícito, el que usó con ánimo de lucro, ocultando y disimulando su origen ilícito a través de diversas maniobras coordinadas con los restantes imputados aludidos en los cuatro capítulos de la acusación en análisis».

Revisa el fallo completo AQUÍ

Corte de Apelaciones de Santiago acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco Martínez https://t.co/fApO4xianZ pic.twitter.com/Xk05rWjMio — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) December 17, 2025

El Ciudadano