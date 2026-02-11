Corte de Valparaíso paraliza oficio de contralora Dorothy Pérez donde pedía datos privados de niños y niñas trans

Un reporte del programa Informe Especial de Televisión Nacional informó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso paralizó el oficio enviado por la contralora Dorothy Pérez (en la foto), en el que exigía al Ministerio de Salud el envío de datos privados de niños y niñas trans, supuestamente, «para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos».

Según consignó el espacio periodístico, la decisión se enmarca en la presentación de 2 recursos de protección por parte de familiares de niños y niñas en transición, quienes califican como «arbitraria e ilegal» la petición de la contralora.

Lo anterior, enfatizaron, debido principalmente a que Dorothy Pérez no consideró los tratados internacionales de protección a la infancia, ni tampoco la Ley de Protección de Datos, entre otros textos normativos vigentes en el país.

Asimismo, se indicó que en ambas causas -que serán vistas por la justicia de manera conjunta-, la Contraloría pidió una ampliación del plazo para evacuar el informe examinado por el tribunal de alzada porteño.

Finalmente, se informó que la orden judicial es momentánea, «hasta que la judicatura resuelva el fondo del recurso, previos alegatos. Hecho eso, los tres ministros que integrarán la sala podrán acogerlo en todas sus partes o bien rechazarlo por mayoría», puntualiza la nota de Informe Especial, que puedes leer íntegramente AQUÍ.

Seguiremos informando.