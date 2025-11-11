Corte de San Miguel abre sumario contra conservador y notarios por el caso “muñeca bielorrusa”

La Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió, este lunes 10 de noviembre, iniciar una investigación sumaria administrativa contra funcionarios de su jurisdicción, “mencionados e involucrados en graves hechos expuestos por la prensa nacional”, además de otros antecedentes administrativos. La decisión fue adoptada por el pleno encabezado por su presidenta, ministra María Catalina González Torres.

Según el anuncio, los funcionarios bajo indagatoria son:

Sergio Rodrigo Yáber Lozano , Conservador y Archivero Judicial de Puente Alto ;

, ; Claudio Rafael Barrena Eyzaguirre , notario de la 10ª Notaría y archivero judicial (San Miguel);

, y archivero judicial (San Miguel); Rodrigo Enrique Ortúzar Rodríguez , notario de la 1ª Notaría de San Miguel ;

, ; y Fernando Martel Costa, exnotario interino de la 5ª Notaría de San Miguel (La Cisterna).

“En sesión de fecha de hoy, [el pleno] decidió iniciar una investigación sumaria administrativa contra funcionarios de esta jurisdicción […] mencionados e involucrados en graves hechos expuestos por la prensa nacional, y teniendo presente además otros antecedentes administrativos existentes en nuestra Corte”, señaló la presidenta González.

Qué implica el sumario

Un sumario administrativo es una indagatoria interna destinada a establecer eventuales responsabilidades administrativas. No implica, por sí mismo, una sanción ni constituye prejuzgamiento penal. En esta etapa, la Corte puede designar un fiscal investigador, recabar antecedentes y tomar declaraciones conforme a la normativa vigente.

“Muñeca bielorrusa”

El sumario se enmarca en el caso denominado “muñeca bielorrusa”, investigación por presunto cohecho y lavado de activos que ha originado allanamientos e incautaciones de computadores y teléfonos, además de la detención del contador Gonzalo Migueles —esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco—, del abogado Eduardo Lagos y de su socio, el abogado Mario Vargas Cociña, todos puestos a disposición del 7º Juzgado de Garantía de Santiago para su formalización. La Corte indicó que el sumario busca establecer eventuales responsabilidades administrativas a partir de los “graves hechos” expuestos por la prensa y de antecedentes internos.

En paralelo, Ángela Vivanco mantiene calidad de imputada en la misma investigación; por su antiguo fuero como ministra del máximo tribunal, una eventual detención requeriría una querella de capítulos, cuyo recurso ya está en curso. La causa, vinculada por la prensa a una red de pagos y favores —la “muñeca bielorrusa”—, es el telón de fondo de la decisión del pleno de San Miguel de abrir este sumario sobre el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto y notarios de la jurisdicción.

Con la investigación en curso, el tribunal de alzada deberá determinar si concurren faltas administrativas y, de ser el caso, proponer medidas disciplinarias conforme al marco legal. La Corte informó que continuará entregando información oficial a medida que avance el sumario.