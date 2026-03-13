Corte Suprema aumenta indemnización a hijos y nietos de Rodolfo Marcial Núñez Benavides, detenido desaparecido desde 1976

Militante del Partido Comunista tenía 54 años al momento de su secuestro. Era vendedor de productos lácteos y chofer, y al momento de su detención viajaba junto a su hijo en un vehículo por avenida Departamental, en Santiago. Por estos hechos fueron condenados, en 2023, como autores del delito, tres exagentes de la DINA.

Corte Suprema aumenta indemnización a hijos y nietos de Rodolfo Marcial Núñez Benavides, detenido desaparecido desde 1976
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Tras acoger un recurso de casación, y mediante una sentencia de reemplazo, la Corte Suprema confirmó la resolución de primer grado que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $240.000.000 por concepto de daño moral, a los hijos y nietos de Rodolfo Marcial Núñez Benavides (en la foto), quien fuera detenido el 18 de mayo de 1976 por agentes del Estado, fecha desde la cual se ignora su paradero y destino.

En fallo unánime (causa rol 61.666-2024), la Segunda Sala del máximo tribunal estableció que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel incurrió en un error al disminuir sin justificación los montos indemnizatorios. Revisa el fallo completo aquí.

Rodolfo Marcial Núñez Benavides, militante del Partido Comunista de Chile, tenía 54 años al momento de su desaparición. Era vendedor de productos lácteos y chofer, y al momento de su detención viajaba junto a su hijo en un vehículo por avenida Departamental.

Por estos hechos, fueron condenados a 10 años de cárcel (en noviembre de 2023) los exagentes de la DINA Pedro Espinoza Bravo, teniente coronel de Ejército a la época de los hechos; Juan Morales Salgado, mayor de Ejército; y Juvenal Piña Garrido, cabo primero del Ejército, en calidad de autores del delito.

Lee más sobre este caso:

Diez años de cárcel para tres exagentes de la DINA por desaparición de vendedor de lácteos Rodolfo Núñez Benavides en 1976

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

Corte Suprema condena a exagentes del Comando Conjunto por desaparición de dirigente comunista en 1976

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Fraude en el Ejército: Suprema ratificó condenas de militares (r) en la arista "Tecnodata"

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Era escolar y lo torturó la Armada en 1973: Suprema confirma indemnización para víctima en Valparaíso

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Justicia condena a Isapre Cruz Blanca por negar cobertura a tratamiento oncológico incluido en canasta GES

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Presidio perpetuo por femicidio de mujer migrante: fallo recalca obligación del Estado de proteger frente a la violencia de género

Hace 3 meses
Absalón Opazo

En plena sala de clases: Corte eleva a $30 millones indemnización a profesora torturada por la Armada en Valparaíso

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Torturas en dictadura no prescriben: fallo en Santiago ordena indemnización a víctima detenida en Valdivia en 1983

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Justicia por Víctor Jara y Littré Quiroga: acusan a exmilitar Pedro Barrientos como autor de secuestro y homicidio calificado

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Dirigente sindical torturado en el Estadio Nacional tras el golpe: Corte ordena al Fisco pagar $50 millones

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano