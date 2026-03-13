Corte Suprema aumenta indemnización a hijos y nietos de Rodolfo Marcial Núñez Benavides, detenido desaparecido desde 1976

Tras acoger un recurso de casación, y mediante una sentencia de reemplazo, la Corte Suprema confirmó la resolución de primer grado que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $240.000.000 por concepto de daño moral, a los hijos y nietos de Rodolfo Marcial Núñez Benavides (en la foto), quien fuera detenido el 18 de mayo de 1976 por agentes del Estado, fecha desde la cual se ignora su paradero y destino.

En fallo unánime (causa rol 61.666-2024), la Segunda Sala del máximo tribunal estableció que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel incurrió en un error al disminuir sin justificación los montos indemnizatorios. Revisa el fallo completo aquí.

Rodolfo Marcial Núñez Benavides, militante del Partido Comunista de Chile, tenía 54 años al momento de su desaparición. Era vendedor de productos lácteos y chofer, y al momento de su detención viajaba junto a su hijo en un vehículo por avenida Departamental.

Por estos hechos, fueron condenados a 10 años de cárcel (en noviembre de 2023) los exagentes de la DINA Pedro Espinoza Bravo, teniente coronel de Ejército a la época de los hechos; Juan Morales Salgado, mayor de Ejército; y Juvenal Piña Garrido, cabo primero del Ejército, en calidad de autores del delito.

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El Ciudadano