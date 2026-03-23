“Crimen internacional”: abogado chileno denuncia recrudecimiento del bloqueo de EE.UU. contra Cuba

El abogado chileno Carlos Margotta alzó la voz para calificar como un verdadero “crimen internacional” el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos (EE.UU.) mantiene activo contra Cuba.

En una entrevista concedida a la agencia Prensa Latina, el jurista, que se desempeña como director de Relaciones Internacionales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), planteó que este conjunto de sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas por Washington desde 1962, que han generado graves impactos económicos, sociales y humanitarios en la isla, están experimentando un recrudecimiento en los últimos tiempos, particularmente en lo referente al suministro energético.

“Hoy día estamos ante una ofensiva de Estados Unidos que, bajo la administración de Donald Trump, no solamente agredió a Venezuela, sino que impuso este bloqueo energético a Cuba que afecta a millones de hombres, mujeres, adultos mayores, niños y embarazadas, quienes sufren este crimen internacional”, afirmó.

Con una orden ejecutiva firmada el 29 de enero, el magnate republicano bloqueó la entrada total de petróleo a Cuba, una medida que ha desencadenado una severa crisis en el suministro de servicios básicos en la isla.

La decisión, justificada bajo el argumento de que La Habana representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos (EE.UU.) permite imponer aranceles a los bienes de países que vendan o suministren petróleo a la nación antillana.

Esta medida no solo ha trastocado el diario vivir de los cubanos —con apagones que se extienden hasta por 20 horas diarias—, sino que también ha puesto en jaque sectores sensibles como la salud, la alimentación y la integridad física de los habitantes.

Al respecto, Margotta centró en la naturaleza de acciones coercitivas unilaterales, recordando que estas prácticas han sido ampliamente documentadas por organismos internacionales como mecanismos que trascienden la mera disputa política.

El también integrante del Capítulo Chile de la Red de Artistas, Intelectuales y Organizaciones Sociales en Defensa de la Humanidad, Margotta advirtió sobre la reedición de viejas estrategias de dominación continental por parte de Washington.

En su opinión, el resurgimiento de los postulados de la denominada Doctrina Monroe, aquella máxima de “América para los americanos” que históricamente sirvió para justificar intervenciones unilaterales, representa un peligro para la autodeterminación de los países del continente debido al interés de la administración de Trump a retrotraer a los pueblos de la región a simples colonias.

«Ayer fue contra Venezuela, hoy es contra Cuba y mañana será contra todo aquel que quiera defender su soberanía e independencia», advirtió.

Ante este escenario, el jurista indicó que la obligación de los pueblos y de las organizaciones humanitarias es defender a Cuba.

Reforma profunda de la ONU y el Consejo de Seguridad

Más allá del análisis sobre el bloqueo a la Isla, la entrevista abordó también las deficiencias estructurales del sistema multilateral contemporáneo. En este punto, Carlos Margotta extendió su reflexión hacia la necesidad de transformar los mecanismos de gobernanza global, con énfasis en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

A su juicio, la arquitectura creada tras la Segunda Guerra Mundial ha quedado obsoleta frente a los desafíos actuales y carece de la eficacia necesaria para prevenir violaciones sistemáticas del derecho internacional. Como ejemplo paradigmático de esa falla estructural, mencionó la situación en Gaza, donde la comunidad internacional ha evidenciado su incapacidad para detener ciclos de violencia y sufrimiento humanitario en medio del genocidio perpetrado por Israel.

“Lamentablemente este sistema internacional ha demostrado su ineficacia, como se evidenció en Gaza”, sentenció.

De acuerdo con el abogado chileno, dicha inoperancia no es circunstancial, sino que responde a un diseño institucional que privilegia los intereses de las potencias establecidas en detrimento de la justicia y planteó que en actualidad no hay un sistema de protección internacional que realmente cumpla con su propósito de resguardar la paz, la soberanía e independencia de los pueblos.

De este modo, lanzó una crítica que apunta tanto al funcionamiento del Consejo de Seguridad como a la estructura general de la ONU, que a su juicio requiere una reforma profunda para recuperar su razón de ser original.

Sobre este punto, la entrevista también abordó el proceso de sucesión previsto para el próximo año en la secretaría general de Naciones Unidas, un puesto al que aspiran varios nombres de la región latinoamericana, entre los que figura el la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Al ser consultado por Prensa Latina sobre este punto, Margotta restó centralidad al nombre de quien ocupe el cargo y, en cambio, puso el foco en la necesidad de transformar las reglas del juego institucional.

“Hoy día quien tenga el cargo no es lo más relevante, sino modificar el Consejo de Seguridad, toda la estructura, para que lo que allí se acuerde se pueda cumplir efectivamente, y eso no está ocurriendo hace ya muchísimos años”, indicó.