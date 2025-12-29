Crisis en Senama de Aysén: Funcionaria fue desvinculada tras haber denunciado acoso y maltrato laboral

Un reportaje del medio regional De Nota de Aysén, reveló una grave crisis interna que se vive en el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) de la región, donde una funcionaria fue desvinculada tras haber denunciado acoso y maltrato laboral en su lugar de trabajo.

Se trata de Carol Epuyao Pinilla, que se desempeñaba en la coordinación regional del Senama desde febrero de 2023, como encargada del Programa Envejecimiento Activo.

A partir de su testimonio, la publicación periodística expone una serie de hechos que, indicaron, «configuran un patrón sistemático de vulneraciones, sustentado en una denuncia por Violencia, Acoso Laboral y Sexual en el trabajo».

«Dichas conductas se enmarcan en los procedimientos establecidos tras la promulgación de la Ley Karin (21.643), normativa que fija mecanismos de prevención, investigación y sanción, incluyendo denuncias formales, medidas de resguardo y procesos disciplinarios destinados a proteger a los trabajadores», se lee en el artículo.

De acuerdo al medio regional, Carol Epuyao «fue desvinculada mientras la denuncia por acoso laboral aún se encontraba en tramitación, lo que reviste una especial gravedad administrativa al vulnerar el principio de no represalia».

Esto llevó a que, «ante la magnitud de los hechos denunciados a través del protocolo interno de Senama, se solicitara testimonio a otras funcionarias que habrían presenciado situaciones similares. No obstante, varias manifestaron temor a declarar, señalando que determinadas personas abusan de ‘su poder político’ y que prestar declaración podría acarrear consecuencias laborales», evidencia el complejo clima laboral que se vive en la repartición pública.

La denuncia señala que las compañeras de trabajo llegaron al extremo de acosar a la denunciante en su espacio privado y fuera del horario laboral, relatando un episodio ocurrido en un bar de Coyhaique donde dos de ellas, en estado de ebriedad, la increparon a gritos.

Asimismo, el reportaje hace referencia a la influencia de la senadora PPD, Ximena Órdenes: «Se hablaba derechamente del ‘team Órdenes’. Así llega Claudia Andaur, amiga de la senadora, sin experiencia previa en el cargo ni en la gestión del servicio».

«Esto no sólo genera un problema de conducción interna, porque se utiliza como una agencia de clientelismo político, donde lo importante no es la trayectoria ni las competencias, sino la cercanía con determinados sectores de poder», destaca la publicación.

Lee el reportaje completo AQUÍ

Seguiremos informando.