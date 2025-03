Derecha partida al medio: Labbé le da portazo a la UDI, dispara contra los “amarillos” y se abraza con Kaiser

La derecha chilena sigue fracturándose. El diputado Cristián Labbé Martínez anunció este martes su renuncia a la Unión Demócrata Independiente (UDI) para sumarse al naciente Partido Nacional Libertario y respaldar la candidatura presidencial de Johannes Kaiser, el polémico exdiputado que ha sido cuestionado por sus declaraciones ultraconservadoras.

El golpe no es menor. Labbé, que hasta hace unas horas militaba en uno de los partidos históricos de la derecha chilena, no solo le cerró la puerta a la UDI, sino que además lanzó dardos contra sus antiguos compañeros, a quienes tildó de «amarillos».

«Basta de amarillos»: Cristián Labbé renuncia a la UDI y se une a Kaiser

En una declaración a Radio Cooperativa, Labbé dejó en claro que su salida es política e ideológica:

«Agradezco a mi partido, la UDI, y a Chile Vamos por todos esos años que me dio la alegría, y me dio, también, diferencias políticas legítimas. Pero hoy, he tomado una decisión, que además es de índole familiar, consultado con mi señora», afirmó el ahora exUDI.

Su mensaje no dejó dudas: «Creo que Chile debe avanzar hacia la libertad. Basta de amarillos, basta de aquellos que hoy creen que con titulares van a gobernar. Quiero un país libre, educado, próspero, que trabaje para los trabajadores, para la clase media».

Su viraje hacia la derecha extrema no es una sorpresa. En los últimos años, Labbé ha endurecido su discurso, alineándose con posturas «libertarias» y apuntando a lo que se denomina la «derecha moderada» representada por la UDI y Renovación Nacional.

¿Labbé versus Kast?

El diputado también dejó en evidencia que su renuncia busca empujar un nuevo bloque en la derecha chilena. Su apuesta es forzar una primaria entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast, actual líder del Partido Republicano.

«Kast ha tenido unas caídas en las encuestas, evidentemente. Por eso hay que crear puentes entre republicanos y libertarios. Espero, en lo personal, sentarme a conversar pronto con José Antonio», señaló en Radio Cooperativa.

A pesar de su acercamiento con la ultraderecha libertaria, Labbé intentó marcar distancia con los conceptos más radicales: «Yo no hablaría de ultraderecha, yo le diría derecha», declaró al mismo medio.

En las últimas horas, Labbé publicó una declaración pública sobre su renuncia a la UDI

Labbé: un apellido marcado por la dictadura

Cristián Labbé Martínez no es un desconocido en la política. Es hijo del coronel en retiro del Ejército y exalcalde de Providencia, Cristián Labbé Galilea, quien fue integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y condenado por torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

A lo largo de su carrera política, Labbé hijo ha defendido el legado de su padre y de la dictadura, alineándose con los sectores más duros de la derecha chilena. Su paso a las filas de Kaiser confirma el reordenamiento que está viviendo la derecha, con una UDI debilitada y un sector que sigue moviéndose hacia posturas aún más extremas.

Mientras tanto, en la UDI se mantienen en silencio, pero es evidente que la renuncia de Labbé marca un quiebre en la derecha chilena, que hoy se reparte entre conservadores, libertarios y republicanos en una batalla interna por el control del sector.