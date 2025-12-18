«Cuando el capital devora todo»: El millonario traspaso de recursos de las AFP a empresas extractivistas mientras las pensiones son «desastrosas»

En una columna publicada en el Diario de la U. de Chile, el investigador de la Fundación SOL, Recaredo Gálvez, expuso el vínculo existente entre las AFP y las empresas extractivistas, apuntando en ese sentido que 8 de cada 10 pesos que invierten las administradoras a través de los fondos de pensiones en empresas que operan en Chile, van a compañías extractivistas de alto impacto ambiental.

«Ello comprueba que las cuentas individuales de capitalización no solo afectan el presente pagando bajas pensiones, sino que también financian compañías que contribuyen a la crisis socioambiental», se lee en la columna.

«Todo esto ocurre mientras los resultados de las pensiones pagadas son desastrosos, con tasas de reemplazo que, en promedio, llegan al 27,7%, según lo observado en los nuevos y las nuevas pensionados del año 2023. Incluso entre quienes cotizaron entre 30 y 35 años, la tasa de reemplazo promedio apenas alcanza el 28,6%», agregó el investigador de Fundación SOL.

¿En qué se invierten realmente los fondos de pensiones?

