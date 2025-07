Cuánto dinero se gasta por usar tres veces al día el hervidor

El académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach, Humberto Verdejo, explicó a qué se debe este aumento y qué electrodomésticos son los que más consumen.

Durante esta jornada comenzó a regir una nueva alza en las cuentas de la luz, aprobada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), en el marco del mecanismo de estabilización de precios que se lleva a cabo cada seis meses.

En esta oportunidad, el aumento autorizado va del 7,1% al 23%, dependiendo de la zona del país. La mayor subida corresponde a la Región Metropolitana.

El profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach, Humberto Verdejo, explicó a qué se debe este aumento. “Este incremento responde única y exclusivamente a la actualización del precio de la energía que se realiza cada seis meses, porque así está establecido en la ley. Es actualizar el 70% de la tarifa, que son los contratos de suministro entre empresas generadoras y distribuidoras”, planteó.

¿Cuánto podría llegar a subir las cuentas de la luz? Verdejo señaló a Diario Usach que “en promedio, a nivel nacional, es un 7%, pero hay algunas comunas, particularmente las del norte, que pueden llegar hasta un 11%”.

En términos más concretos, si una familia hoy paga cuarenta mil pesos, con un incremento del 7%, la cuenta subiría $2.800 pesos.

¿Dejar pocas luces encendidas sirve para ahorrar?

Esta alza en la cuenta puede impactar los bolsillos de los chilenos y chilenas, ya que muchos llegan con lo justo para fin de mes. Es por esta razón que se hacen malabares para mantener bajos los costos en la boleta, donde algunas personas incluso llegan a tomar drásticas medidas como dejar pocas luces prendidas en el hogar.

“Hay que ahorrar”, se escucha decir repetidamente, algo que según el experto no sirve de mucho. “A día de hoy la iluminación en Chile es altamente eficiente. En el fondo ya no se venden luminarias que sean de alto consumo, entonces no va a haber mucho ahorro si es que apagamos las luces”, comentó.

El profesional profundizó sobre este tema e indicó que “en Chile ya no se vende nada que sea incandescente. Desde el 2015 en adelante se prohibieron la venta de ese tipo de ampolletas que consumían 20 veces más que una ampolleta LED”.

¿Qué electrodomésticos gastan más?

Ya descartado el apagar las luces a lo loco, sí existen ciertas acciones que se pueden hacer para poder reducir los gastos en la cuenta de la luz.

El académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach reveló que “el consumo en invierno sube principalmente por el uso de electrodomésticos que generan calor. Por ejemplo, si uno usa el hervidor lleno 3 o 4 veces al día durante los 30 días del mes, la cuenta solo por hervidor puede subir hasta 5.000 pesos”.

Pero no solo este artefacto tan usado en el hogar, sobre todo con el frío, puede producir un costo mayor. Verdejo sugirió que hay que tratar de utilizarlo de manera más adecuada. Otros electrodomésticos a los que hay que tener ojo son la secadora y la lavadora, sobre todo si tiene la costumbre de tirar poca ropa, como calcetines o ropa interior, para tener para la semana.

“Si se va a secar y va a lavar, lo mejor es utilizar las cargas completas y no a media carga, porque ahí se optimiza el uso de electricidad”, dijo el especialista de la Universidad de Santiago.

El horno eléctrico, el microondas y la cocina eléctrica también pueden producir un consumo más elevado. “Todo lo que genera calor es de alto consumo. Es por esta razón que la optimización de la cuenta tiene que ir de la mano con el uso de manera eficiente de esos electrodomésticos”, afirmó Verdejo.

¿Y qué pasa con la utilización de zapatillas? “Eso es el gasto fantasma o el consumo vampiro. (En estricto rigor, al final del día todo suma, pero lo que sí mueve la aguja son los que son los que generan calor en el invierno”, concluyó.