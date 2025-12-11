Cuenta troll pro-Kast lanza amenaza de muerte contra Jeannette Jara, tras atacar a Matthei

Una amenaza de muerte contra Jeannette Jara fue publicada por la cuenta de X @Kasterizador, un perfil seguido por José Kast y reconocido por informes internos de Chile Vamos como una de las principales “cuentas madre” que articulan el ecosistema troll pro-Kast. Tanto CIPER como The Clinic han documentado que este núcleo opera en red, generando campañas de ataque y desinformación contra figuras políticas y periodistas, especialmente mujeres.

El mensaje apuntó al “comunismo de Jeannette Jara” —candidata presidencial que compite directamente con el líder del Partido Republicano, colectividad de ultraderecha— y remató con una frase que encendió las alarmas: “la única forma de sacarlos es en una bolsa mortuoria”. El tono explícito del mensaje fue interpretado como una amenaza directa a la integridad de Jara, profundizando la preocupación por el aumento de la violencia política en redes.

A continuación, el contenido íntegro del mensaje publicado por @Kasterizador:

“Miren lo que está pasando en Honduras para que de una buena vez entiendan porque el comunismo de Jeannette Jara es peligroso para Chile

Una vez que llegan al poder la única forma de sacarlos es en una bolsa mortuoria”.

Miren lo que está pasando en Honduras para que de una buena vez entiendan porque el comunismo de Jeannette Jara es peligroso para Chile



Una vez que llegan al poder la única forma de sacarlos es en una bolsa mortuoria — Make Chile 5K Again 🖐️🇨🇱 (@Kasterizador) December 10, 2025

El mensaje, además de tener un evidente sesgo ideológico, contiene un llamado explícito a eliminar físicamente a quienes considera adversarios políticos.

Una cuenta ya denunciada por Matthei en julio

En julio pasado, la entonces candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, denunció públicamente ataques provenientes de “bots republicanos” y señaló directamente a @Kasterizador como una de las cuentas que lideraban campañas coordinadas en su contra, según reportaron varios medios. En sus declaraciones, Matthei afirmó que estos ataques no podían atribuirse a “tres o cuatro adherentes actuando por su cuenta”, insinuando organización y respaldo político.

Ese episodio provocó un quiebre en la derecha. Según reportaron varios medios, Matthei incluso dijo que evaluaría presentar una querella por estos ataques, aunque finalmente no la presentó. De todos modos, sus declaraciones fueron un hito: por primera vez una figura de derecha atribuía abiertamente este tipo de campañas al entorno republicano.

Informes internos: el núcleo troll pro-Kast

Los informes internos de Chile Vamos —“Troll Kast contra EM” y “Segundo análisis Cuentas Troll de Kast”— identifican a @Kasterizador como parte de un grupo de cinco “cuentas madre” que articulan la red troll pro-Kast. Estas cuentas no solo generan gran volumen de contenido hostil, sino que funcionan como nodos desde donde se coordinan ataques y se instalan narrativas digitales.

En los documentos aparecen repetidamente cinco perfiles centrales: @Kasterizador, @DRESTRUM_PL, @JackedIn, @Camilo_anania y @CanaldeMati_. Según The Clinic, este núcleo produjo cerca de mil publicaciones contra Matthei en pocos días, con un porcentaje significativo dirigido específicamente a ella.

CIPER: un vínculo con el equipo digital de Kast

El reportaje de CIPER profundizó en el funcionamiento interno de esta red. Allí se revela un chat del administrador de la cuenta @JackedIn, conocido como “Neuroc”, donde afirma: “La razón del porque les fue tan bien en cores y consejeros es porque Kast literalmente ha estado haciendo trabajo territorial en todo Chile. Y nosotros lo sabemos, hablamos a menudo con su CM”, en referencia al community manager de José Antonio Kast.

El mismo reportaje consigna que la cuenta oficial de Kast en X (@joseantoniokast) sigue a “Neuroc” y a otras cuentas cuestionadas por difundir información falsa en contexto de campaña, “como por ejemplo @Kasterizado, a la que ‘Neuroc’ comparte constantemente”.

Estos datos ubican a @JackedIn/“Neuroc” y a @Kasterizador dentro de un circuito digital cercano al entorno del candidato republicano José Kast, desde donde se impulsan ataques contra sus rivales políticos.

Un patrón: misoginia y violencia política contra mujeres

Los informes de Chile Vamos también revelan un patrón claro: las cuentas troll pro-Kast dirigen gran parte de sus ataques contra mujeres. Periodistas como Mirna Schindler, Carolina Urrejola, Mónica Rincón, Monserrat Álvarez, Yasna Lewin y Paloma Ávila, figuras políticas como Matthei y, más recientemente, Jara aparecen entre los blancos predilectos.

The Clinic documentó que, tras la primaria, comenzó a circular en TikTok una imagen editada que mostraba a Jeannette Jara viajando en primera clase a Madrid, además de mensajes falsos que aseguraban que Nicolás Maduro la había saludado y llamado para felicitarla.

La amenaza actual desde @Kasterizador se suma a ese mismo patrón de desinformación y hostigamiento digital que ha tenido a Jara como blanco recurrente durante la campaña.

La amenaza de muerte publicada por @Kasterizador —cuenta articuladora del ecosistema troll pro-Kast, seguida por Kast, identificada en estudios internos y señalada públicamente por Matthei meses antes— confirma la existencia de un circuito digital que opera con alto nivel de agresividad política y vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de los liderazgos frente a redes que, en su nombre, normalizan la violencia contra mujeres que disputan el poder.