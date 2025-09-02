Curacaví será sede del Campeonato Nacional de Ciclocross 2025

El ciclocross es una modalidad de ciclismo de invierno que combina explosividad, técnica y resistencia en circuitos que incluyen terrenos mixtos, curvas, subidas, descensos y obstáculos, que los corredores deben superar tanto en bicicleta como a pie. Con gran popularidad en Europa, esta disciplina ha encontrado en Chile un terreno fértil para su desarrollo, siendo actualmente el único país de Sudamérica que cuenta con liga oficial y campeonato nacional reconocido por la UCI.

Curacaví será sede del Campeonato Nacional de Ciclocross 2025
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El domingo 7 de septiembre, el Estadio Olímpico Municipal Cuyuncavi en Curacaví, recibirá a los mejores exponentes del Ciclocross en Chile, en una nueva edición del Campeonato Nacional de Ciclocross, evento deportivo que promete reunir a deportistas, familias y fanáticos del ciclismo en torno a una disciplina que crece año a año en el país.

El ciclocross es una modalidad de ciclismo de invierno que combina explosividad, técnica y resistencia en circuitos que incluyen terrenos mixtos, curvas, subidas, descensos y obstáculos, que los corredores deben superar tanto en bicicleta como a pie.

Con gran popularidad en Europa, esta disciplina ha encontrado en Chile un terreno fértil para su desarrollo, siendo actualmente el único país de Sudamérica que cuenta con liga oficial y campeonato nacional reconocido por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La edición 2025 de este campeonato ha sido organizada por los clubes South y Trueno. Al respecto, la representante de ambos equipos, Geraldine Charlin, destacó que «el ciclocross no solo ha crecido en el número de corredores, sino también en el público que lo sigue. Es una de las disciplinas más entretenidas de mirar, ya que todo ocurre en un mismo circuito: hay curvas, subidas, bajadas, escaleras… eso llama mucho la atención».

El evento cuenta con la colaboración del Municipio de Curacaví. Al respecto, la encargada de Deportes de la comuna, Natalia Añasco, comentó que «la gestión del alcalde Christian Hernández tiene un compromiso especial con el deporte. Nos llena de orgullo ser sede de un Campeonato Nacional de Ciclocross. Este evento representa una oportunidad excepcional para recibir a ciclistas de todo Chile, quienes podrán visitar nuestra comuna y demostrar su talento y pasión por esta hermosa disciplina».

Las inscripciones ya están abiertas en bikerace.cl. Además de las categorías federadas, existirán categorías abiertas para todo competidor, fomentando así la participación masiva. El acceso para el público será completamente gratuito.

Con un circuito que desafiará a los corredores y un ambiente familiar que invita a disfrutar del deporte al aire libre, el Campeonato Nacional de Ciclocross 2025 promete ser una fiesta del ciclismo en Curacaví. Créditos fotos: Giovanni Mejías.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por su histórica actuación

Hace 3 meses
El Ciudadano

El deporte chileno está de luto por María Gracia Varas: atleta medallista sudamericana que partió a los 23 años

Hace 2 meses
El Ciudadano

Chile brilló en Asunción con 65 Medallas: El mejor desempeño histórico en los Juegos Panamericanos Junior

Hace 1 semana
El Ciudadano

La Universiada Nacional 2025, la más grande en la historia de esta justa deportiva

Hace 3 meses
El Ciudadano

Chile hace historia en vóleibol: jugará la final del Panamericano femenino Sub-21 ante EE. UU.

Hace 1 mes
El Ciudadano

Una medalla histórica para Chile: El bronce de Valentina Toro en karate durante los Juegos Mundiales Chengdú 2025

Hace 3 semanas
El Ciudadano

En levantamiento de pesas, la BUAP obtiene cinco medallas

Hace 3 meses
El Ciudadano

Deporte femenino: más que una cuestión de audiencia

Hace 1 semana
El Ciudadano

El fútbol chileno en crisis

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano