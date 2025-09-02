Curacaví será sede del Campeonato Nacional de Ciclocross 2025

El domingo 7 de septiembre, el Estadio Olímpico Municipal Cuyuncavi en Curacaví, recibirá a los mejores exponentes del Ciclocross en Chile, en una nueva edición del Campeonato Nacional de Ciclocross, evento deportivo que promete reunir a deportistas, familias y fanáticos del ciclismo en torno a una disciplina que crece año a año en el país.

El ciclocross es una modalidad de ciclismo de invierno que combina explosividad, técnica y resistencia en circuitos que incluyen terrenos mixtos, curvas, subidas, descensos y obstáculos, que los corredores deben superar tanto en bicicleta como a pie.

Con gran popularidad en Europa, esta disciplina ha encontrado en Chile un terreno fértil para su desarrollo, siendo actualmente el único país de Sudamérica que cuenta con liga oficial y campeonato nacional reconocido por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La edición 2025 de este campeonato ha sido organizada por los clubes South y Trueno. Al respecto, la representante de ambos equipos, Geraldine Charlin, destacó que «el ciclocross no solo ha crecido en el número de corredores, sino también en el público que lo sigue. Es una de las disciplinas más entretenidas de mirar, ya que todo ocurre en un mismo circuito: hay curvas, subidas, bajadas, escaleras… eso llama mucho la atención».

El evento cuenta con la colaboración del Municipio de Curacaví. Al respecto, la encargada de Deportes de la comuna, Natalia Añasco, comentó que «la gestión del alcalde Christian Hernández tiene un compromiso especial con el deporte. Nos llena de orgullo ser sede de un Campeonato Nacional de Ciclocross. Este evento representa una oportunidad excepcional para recibir a ciclistas de todo Chile, quienes podrán visitar nuestra comuna y demostrar su talento y pasión por esta hermosa disciplina».

Las inscripciones ya están abiertas en bikerace.cl. Además de las categorías federadas, existirán categorías abiertas para todo competidor, fomentando así la participación masiva. El acceso para el público será completamente gratuito.

Con un circuito que desafiará a los corredores y un ambiente familiar que invita a disfrutar del deporte al aire libre, el Campeonato Nacional de Ciclocross 2025 promete ser una fiesta del ciclismo en Curacaví. Créditos fotos: Giovanni Mejías.

