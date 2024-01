Dan a conocer dramático testimonio de víctima de torturas por parte de Carabineros en Alto Hospicio

Un dramático testimonio de una persona torturadas por carabineros de Alto Hospicio, fue dado a conocer durante la formalización de los cinco policías involucrados en este caso, y que fueron detenidos por personal del OS9 el lunes 29 de enero (2024).

Se trata del teniente coronel Jorge Carrasco Pujol; el capitán Alex Agüero Urrutia; la subteniente Rocío Brito Tobar; el sargento 1º Enrique Gómez Cordero; y el cabo 1º Iván Araya Espinoza.

El testimonio de la víctima señala que «el teniente coronel, (Jorge Carrasco Pujol) ingresó junto a dos motoristas con sus rostros tapados, abrieron las rejas, el comandante se puso guante y me tiró de boca al piso, me pusieron la rodilla en la nuca, me lanzaron gas pimienta en la cara, luego me esposaron, el comandante me dio patadas en los muslos y en los genitales, mientras los motoristas me tenía reducido (…)».

«Previo a la golpiza el comandante ordenó desconectar las cámaras de seguridad. Luego de eso me llevaron a golpes hasta la reja. Cuando salimos al patio me dejaron apoyado a un muro, me desplomé y me pegaban en el ano mientras una mujer policial le decía que me dieran duro. Uno de los carabineros me puso el dedo en el cuello, y los hundió», añade la declaración de la víctima.

Escucha el testimonio completo a continuación:

Por estos hechos, todos los efectivos policiales involucrados -salvo el cabo Iván Araya- quedaron en prisión preventiva en la Primera Comisaría de Iquique.

Araya, en tanto, quedó con la cautelar de arresto domiciliario nocturno (de 20 horas a 8 de la mañana).

Se dieron 75 días para investigación.

Los hechos

En la audiencia de control de detención, Virginia Aravena, fiscal de Alto Hospicio, señaló que los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2023, cuando la víctima, un empresario de la construcción, junto a su esposa y un trabajador, fueron detenidos por delito de violación de morada.

Al llegar a la Comisaría de Alto Hospicio, la esposa fue llevada al calabozo de mujeres, mientras que la víctima fue llevada al calabozo de adultos. Allí, debido a que el afectado se habría negado a constatar lesiones exigiendo una explicación por el motivo de su detención, los funcionarios policiales comenzaron a golpearlo.

«Al día siguiente el Juzgado consideró ilegal la detención de esta persona», dijo la fiscal Aravena.

Seguiremos informando sobre este caso.

Foto Portada: Piensa Prensa

AHORA | Magistrado del Jzdo. de Garantía de #AltoHospicio decreta prisión preventiva solicitada por Fiscalía para 4 de los 5 excarabineros detenidos este lunes por torturas, obstrucción de justicia y falsificación de instrumento público.



Se determinó 75 días para investigación. pic.twitter.com/x5NzxILDyM — RADIO PAULINA (@radiopaulina) January 30, 2024

Uno de los detenidos es el Tte. coronel Jorge Carrasco, exjefe policial de la 3a comisaría de Alto Hospicio y recién nombrado Subprefecto Fronterizo de la Región de #Tarapacá. La investigación surge por una denuncia de apremios aplicados en un calabozo policial de #Hospicio.

via… pic.twitter.com/Xzg1cvtt0r — PIENSAPRENSA 340,2 mil Seguidores (@PiensaPrensa) January 30, 2024

Continúa leyendo: