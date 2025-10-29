Daniela Serrano en debate de Titularidad Docente: “Son educadores y educadoras, no parásitos”

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que establece la titularidad permanente para docentes y educadores del sistema público, una medida que busca fortalecer su estabilidad laboral y reconocer la labor de miles de profesores y profesoras del país. La iniciativa fue despachada al Senado para continuar su tramitación.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, había sido previamente incluido en tabla, pero no pudo ser votado por falta de quórum debido a la ausencia de varios parlamentarios, lo que provocó el fracaso de la sesión anterior. Esta jornada, en cambio, la iniciativa obtuvo una amplia mayoría de respaldo transversal.

La Diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la Comisión de Educación, destacó la aprobación del proyecto y subrayó su importancia como un acto de justicia laboral:

“Este proyecto de ley es una deuda pendiente con los y las profesoras. Significa un paso importante para fortalecer su estabilidad laboral.

Lamentablemente, en su momento no pudimos discutirlo ni votarlo en sala, porque hubo un número no menor de parlamentarios que se ausentó sin justificación y la sesión fracasó. Pero hoy logramos sacarlo adelante, pasó al Senado y esperamos que pronto sea ley, donde la titularidad pase a ser una estabilidad permanente”.

Durante su intervención en la Sala, la parlamentaria también recalcó el valor del trabajo docente y la necesidad de reconocer su aporte al país:

“Son educadores y educadoras, no parásitos. Cuando hablamos de los funcionarios y funcionarias públicas, estamos hablando de defender la educación de este país.”

La diputada Serrano enfatizó además que esta reforma incorpora por primera vez una regla permanente al Estatuto Docente, otorgando titularidad automática a quienes cumplan tres años continuos o cuatro años discontinuos con el mismo sostenedor, consolidando así una medida estructural y no excepcional para el sistema educativo público. Con esta aprobación, el Congreso da un paso importante hacia la dignificación del trabajo docente y el fortalecimiento de la educación pública en Chile.