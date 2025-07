De símbolo del periodismo a querellado por maltrato: expareja de Pavlovic relata «agresiones psicológicas y sexuales»

Santiago Pavlovic, histórico rostro de TVN y referente del periodismo chileno, enfrenta una querella por maltrato habitual presentada por su expareja, la periodista Lara El Narekh, con quien mantuvo una relación de más de 20 años y tuvo dos hijos.

El documento judicial detalla presuntas «agresiones psicológicas, sexuales y verbales», además de un patrón de control y humillación que habría marcado la convivencia.

Según la querella, revelada por The Clinic, la relación comenzó en 2000, cuando El Narekh tenía 22 años y Pavlovic, 53. Ella realizaba reemplazos en TVN bajo su subordinación laboral. El primer hecho denunciado ocurrió cuando él, sin consentimiento, «la besó sorpresivamente en la boca» mientras ella estaba sentada en un escritorio.

La acción judicial sostiene que Pavlovic «utilizó su jerarquía laboral para abordarla», aprovechando su inexperiencia y que ella «no contaba con herramientas para frenar esta dinámica».

Según su relato, durante los primeros años, cuando ella manifestaba temor a un embarazo y deseaba usar anticonceptivos, él le gritaba: «Hasta cuándo vas a estar con ese tema».

El Narekh describe un entorno de descalificaciones constantes. Pavlovic le decía que la «había sacado del arroyo», minimizando su valía. En discusiones, la tildaba de «ignorante», como cuando ella defendió la educación sexual infantil y conversar con naturalidad de la homosexualidad:

«Hablas desde tu ignorancia. Si vas a hablar de los homosexuales como algo normal, entonces también incluye a los pedófilos», le habría espetado.

Los ataques incluían su físico. Durante la lactancia ,indicó la llamaba «la vaca lechera», y se burlaba de su nariz: «Es muy fea, es un pico de loro». En un correo de 2010, Pavlovic le habría escribió:

«Tu sobrepeso me provoca una irritación tremenda, indisimulable y creciente (…). Juraste que cambiarías, pero has sido despreocupada con tu cuerpo».

De acuerdo con la querella el reconocido conductor de “Informe Especial” de TVN justificó sus acciones argumentando que no le convenía estar con él y que la había advertido sobre ello.

“Te dije que yo no te convenía porque tengo un trauma con la grasa humana. Juraste y requete juraste que cambiarías, pero nada de eso ha pasado. Has sido despreocupada con tu cuerpo. Le has dado más importancia a las pilchas que a tu cintura”, señaló

Estos dichos llevaron a El Narekh a consultar a un cirujano bariátrico.

Maltrato, violencia psicológica y sexual

La querella menciona la aplicación de una «ley del hielo» como castigo, con silencios que duraban semanas. En un episodio, él la empujó para que se apartara de su camino, tras la insistencia de la mujer para que conversaran

En el ámbito sexual, se acusa que Pavlovic consumía viagra en dosis dobles pese a contraindicaciones médicas

“En el ámbito sexual, el sr. Pavlovic consumía viagra en dosis dobles, a pesar de las contraindicaciones médicas por diversas enfermedades de base, y se quejaba si mi representada se dormía o se negaba a mantener relaciones sexuales. En una ocasión, el sr. Pavlovic perdió sus pastillas “viagra”, razón por la cual se enfermó y realizó tratamiento de silencio por días, debiendo mi representada rogarle que le dirigiera la palabra. También ejercía esos castigos si mi representada se negaba a mantener relaciones”, consignó The Clinic.

Celopatía, vigilancia y hostigamiento

De acuerdo con el documeto legal, en años recientes, Pavlovic habría desarrollado celos obsesivos, hacia la periodista Lara El Narekh, insultándola como «fresca de mierda» o «escort». Revisaba sus WhatsApp y correos, y en un mensaje le escribió:

“Si tuvieras una gota de decencia y valentía deberías haberte ido hace rato de mi casa en lugar de frecuentar moteles o echar polvos en un auto mío que has seguido usando con desvergüenza”, le habría escrito.

Tras cambiar la cerradura de su casa en 2024, él escaló al segundo piso para forcejear la entrada. Sin embargo, al no lograr su cometido y le volvió a enrostrar supuestas infidelidades.

Según la periodista, a pesar del término definitivo de la relación, Pavlovic no cesó en su hostigamiento y trato denostativo y continuó culpándola de infidelidades y descalificándola como madre ante sus hijos.

«Una vez terminada la relación, el Sr. Pavlovic obligó a mi representada a convivir con él contra su voluntad, a pesar de que ella le solicitó innumerables veces que se fuera de su hogar», plantea la querella.

En marzo de 2024, Lara El Narekh debió cambiar nuevamente la cerradura de su domicilio como forma de autoprotección, ante los hostigamientos.

Incluso en una oportunidad debió llamar a Carabineros, luego de que el comunicador intentara una vez más ingresar por la fuerza a la casa

Meses después, ella denunció que encontró 11 cámaras ocultas en el domicilio.

Como parte de la querella, la denunciante solicita medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercamiento del periodista y que abandone el hogar común. La causa quedó radicada en tribunales civiles.

Por su parte, Pavlovic denunció a El Narekh en abril pasado por violencia intrafamiliar y cambió las chapas de su domicilio, el cual aún ocupa. La periosista acusa que está cesante y sin medios para arrendar un hogar.