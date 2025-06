“¿De verdad creen eso o es solo campaña?”: Tohá encara a Winter por la franja del FA y revive la disputa por los “30 años”

El primer debate televisivo rumbo a las primarias presidenciales del oficialismo del próximo 29 de junio dejó al descubierto diferencias entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio (FA), en un cruce marcado por la gestión en seguridad, el crecimiento económico y el fantasma de una baja participación electoral. Sin embargo, fue el intercambio entre los candidatos Carolina Tohá y Gonzalo Winter por la franja televisiva de este último lo que generó un intenso cruce, reavivando la polémica sobre la interpretación de los «30 años» de gobiernos concertacionistas.

La exministra del Interior y carta presidencial del candidata del PS, PPD, PR y PL cargó contra el mensaje de la franja de Winter, que incluye una visión crítica de la transición democrática y acusó al FA de haber perpetuado una narrativa simplista sobre ese período.

«Se hizo un juicio del estallido en base a esa mirada de la gran estafa de los 30 años. Después esa misma mirada empujó una parte del proceso constitucional y también tuvo al gobierno actual en las cuerdas. ¿Creen de verdad eso o es un recurso de campaña?», cuestionó Tohá.

La candidata apuntó directamente contra la franja televisiva del diputado calificándola como “la misma caricatura que se conoció cuando el FA empezó y la misma con la que se jugó en la época del estallido”.

Señaló que el spot estaría criticando incluso a personas que están actualmente en el gobierno y que también esa visión fue la que habría influido en el resultado del primer proceso constituyente.

“Se hace una mirada de una época de la historia chilena reciente, (…) es una visión de esa época como que hubiera sido una gran estafa en que los protagonistas fueron personas que hoy están en el gobierno del Presidente Boric (…) la misma con la que se jugó en la época del estallido. Esta mirada de que estos son el despojo, estos son los vendidos, estos no entienden nada», dijo.

Y agregó: «Yo entendía que habíamos visto un aprendizaje en ese sector, que ya no se iba a volver a esa caricatura, que se había superado esa visión, que se parece un poquito a las imágenes que armaba el golpismo de Allende. Ese es el tono, esa sorna, esa burla”, agregó.

En el debate Tú Decides Primarias 2025, Tohá fue consultada sobre si su candidatura busca «volver a la Concertación», aunque desestimó la idea, reivindicó aprendizajes de ese período.

«Si quisiera revivir la Concertación, cuando fue el fracaso constitucional, hubiera empujado que se salieran del gobierno los poquitos contados con los dedos de una mano que estábamos ahí y hubiera formado algo por fuera contra los que estaban en el gobierno», aseguró,

«Pero sí creo que hay cosas que aprender de la Concertación, que yo hubiera esperado que a esta altura se hubieran aprendido por los sectores que por tiempo dijeron que esa época fue un horror”, apuntó.

La exsecretaria de Estado lamentó que sectores del FA sigan usando una narrativa que, a su juicio, «no aprendió nada»- «Esto no se trata de quién es más de izquierda, no se trata de revivir nada, sino de proponer hacia adelante. Pero me queda claro que es una gran decepción», dijo.

Winter : «En la década del 90 quedó una gran herida, que es la desigualdad»

El diputado y candidato del FA defendió el contenido de su franja y señaló que “no hay ninguna alusión en ese spot a personas que hoy día están en el Gobierno y a partido político alguno, se trata de retratar los dolores que surgieron de una época”.

“Mi posición de la década del 90 en particular: es una buena década porque se logró consolidar una democracia, se bajó la pobreza y se logró crecimiento económico, lo cual es mucho decir. Sin embargo, quedó una gran herida, que es la desigualdad”, afirmó.

Sobre el estallido social, el frenteamplista rechazó cualquier responsabilidad directa: «De nuevo volvemos a esta tesis de que hay un partido político o un dirigente, en este caso yo, que puede hacer con el dedo y decir hágase un estallido social. Por supuesto que no». Pero cuestionó la selectividad en las críticas: «¿Por qué cuando decimos que surgieron nuevos dolores en los años 90, como la desigualdad reconocida por Lagos y Bachelet, hay un problema? ¿Por qué ustedes lo pueden decir y nosotros no?», planteó.

Winter aprovechó para responder al economista Óscar Landerretche, quien días atrás lo criticó por su postura sobre el estallido:

«Hay una incomprensión de lo que ocurrió en el estallido social, pero también la deliberada intención de no entenderlo», afirmó.

Además, denunció ataques personales por parte de militantes del Socialismo Democrático : «A mí me han dicho ladrón, corrupto e imbécil de parte del otro lado y eso no parece ser tema para nadie en este país», señaló.

Otro punto de discordia fue la aparición del exministro de Justicia de Patricio Aylwin, Jorge Correa Sutil, en la franja de Winter, cuando se dice que Chile “puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos”.

«Efectivamente, en la franja se habla de la dictadura como un momento cruel, se dice que es un momento cruel, y después dice que hay un momento de desigualdad, y ahí aparecen imágenes de la época. Yo defiendo ese mensaje, y al mismo tiempo creo que no debería aparecer Jorge Correa Sutil, de quien tengo buena opinión. De hecho, he trabajado con él en el Congreso (…). Y por lo tanto, creo que él no debería aparecer”, indicó.