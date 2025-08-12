Debates y Combates: Un programa plebeyo para la discusión que incomoda al poder

Un nuevo canal se suma a las transmisiones de los medios independientes: LaRojaTV, que a menos de una semana ya está dando que hablar con su programa Debates y Combates, conducido por Juan Pablo Sanhueza y cuya característica es que es un espacio «con posición política», como ellos mismos dicen.
«El programa proyecta unos 25 capítulos este año y ya ha contado con la participación de destacados dirigentes políticos nacionales, tales como Lautaro Carmona, presidente del PC; Flavia Torrealba, presidenta del FREVS; Cristian Cuevas, presidente del Partido Popular; y Javier Pineda, presidente del Partido Solidaridad y director de El Ciudadano», explicaron desde el canal.
Según su propio conductor, este programa «es un espacio necesario para dar el debate pendiente dentro de las izquierdas sin depender de la agenda del poder mediático ni de los ritmos de la contingencia que a veces nos obliga a estar respondiendo más a quienes están en la otra vereda en vez de permitirnos pensarnos como sector».
Mira el programa a continuación:
El Ciudadano