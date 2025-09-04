Definitivo: Conmebol descalificó a Independiente y la «U» pasa a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Con esta decisión, el cuadro chileno enfrentará al club Alianza Lima, siendo el primer partido (de ida) en Perú el jueves 18 de septiembre, y el segundo (la vuelta) en Santiago, el 25 de septiembre.

Definitivo: Conmebol descalificó a Independiente y la «U» pasa a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol dio a conocer su resolución sobre el partido de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana, el cual -recordemos- se suspendió al comienzo del segundo tiempo por incidentes protagonizados por las hinchadas de ambos equipos.

En primer término, se dispuso la descalificación del cuadro argentino de la presente Copa Sudamericana 2025, ítem sin posibilidad de apelación. Además, deberá jugar a puertas cerradas sus próximos 7 compromisos de local en torneos Conmebol, mientras que su hinchada tampoco podrá asistir a los 7 próximos partidos del club como visita, siempre en competiciones de Conmebol.

Asimismo, el club de Avellaneda deberá pagar dos multas, una de USD 150.000 y otra de USD 100.000.

En tanto, a la U. de Chile se le aplicó el mismo castigo relativo a jugar sus próximos 7 partidos, tanto de local como de visita en torneos Conmebol, sin público. El cuadro azul también deberá pagar dos multas, una de USD 150.000 y otra de USD 120.000.

Finalmente, el ente rector del fútbol sudamericano ordenó tanto a la «U» como a Independiente, en sus siguientes partidos en condición de local en competiciones Conmebol, a «exhibir un cartel con la frase BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA en el Protocolo de inicio de partido, al momento de la formación de los equipos frente a la tribuna de honor».

También, deberán «publicar en las redes sociales oficiales de los Clubes una campaña comunicacional con la frase BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA durante los tres días previos a su próximo partido, la cual tendrá que ser aprobada previamente por la Dirección de Marketing de la Conmebol».

Lee la resolución completa AQUÍ

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Sudamericana al estilo Milei: sin ley, sin orden y un hincha de la U en riesgo vital tras el caos en Avellaneda

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Universidad Católica vs Huachipato: ¡participa en la apasionante batalla de la Primera División con 1xBet!

Hace 3 meses
El Ciudadano

Hinchas de Colo Colo: Voluntariado de Compromiso Social y Comunitario

Hace 2 meses
El Ciudadano

Una nueva denuncia en el prontuario de Juvenal Olmos

Hace 3 meses
El Ciudadano

El luto en la cancha: la violencia que se roba la pasión del fútbol chileno

Hace 2 semanas
El Ciudadano

El deporte chileno está de luto por María Gracia Varas: atleta medallista sudamericana que partió a los 23 años

Hace 2 meses
El Ciudadano

Acuerdo SQM con Codelco subsidia con 5.200 millones de dólares a herederos de Pinochet

Hace 3 meses
El Ciudadano

¿Se va Pablo Milad de la ANFP? El clamor popular ante debacle y seguidilla de fracasos

Hace 3 meses
El Ciudadano

Un estadio para la U y el Colo para los colocolinos

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano