Definitivo: Conmebol descalificó a Independiente y la «U» pasa a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol dio a conocer su resolución sobre el partido de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana, el cual -recordemos- se suspendió al comienzo del segundo tiempo por incidentes protagonizados por las hinchadas de ambos equipos.

En primer término, se dispuso la descalificación del cuadro argentino de la presente Copa Sudamericana 2025, ítem sin posibilidad de apelación. Además, deberá jugar a puertas cerradas sus próximos 7 compromisos de local en torneos Conmebol, mientras que su hinchada tampoco podrá asistir a los 7 próximos partidos del club como visita, siempre en competiciones de Conmebol.

Asimismo, el club de Avellaneda deberá pagar dos multas, una de USD 150.000 y otra de USD 100.000.

En tanto, a la U. de Chile se le aplicó el mismo castigo relativo a jugar sus próximos 7 partidos, tanto de local como de visita en torneos Conmebol, sin público. El cuadro azul también deberá pagar dos multas, una de USD 150.000 y otra de USD 120.000.

Finalmente, el ente rector del fútbol sudamericano ordenó tanto a la «U» como a Independiente, en sus siguientes partidos en condición de local en competiciones Conmebol, a «exhibir un cartel con la frase BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA en el Protocolo de inicio de partido, al momento de la formación de los equipos frente a la tribuna de honor».

También, deberán «publicar en las redes sociales oficiales de los Clubes una campaña comunicacional con la frase BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA durante los tres días previos a su próximo partido, la cual tendrá que ser aprobada previamente por la Dirección de Marketing de la Conmebol».

Lee la resolución completa AQUÍ

Declaración Pública de Michael Clark tras el fallo de CONMEBOL. pic.twitter.com/OfvQabJG5w — Universidad de Chile (@udechile) September 5, 2025

El Ciudadano