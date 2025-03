Denunciante y testigo del Caso Barriga fue golpeado por desconocidos

Durante la noche del lunes 17 de marzo, el denunciante y testigo del Caso Barriga, Guillermo Daguerresar, fue golpeado por desconocidos en las cercanías de la Estación Cementerios, en la comuna de Recoleta.

Recordemos, que Daguerresar fue el jefe de Operaciones y Seguridad de la Municipalidad de Maipú en la gestión de Cathy Barriga, siendo uno de los primeros en revelar el listado de desvinculaciones de Joaquín Lavín León, y la existencia de la sala cuna privada para el hijo menor de Barriga y Lavín.

Por lo anterior, El Ciudadano tomó contacto con Daguerresar, quien a pesar de mostrarse temeroso de relatar lo ocurrido, decidió hacerlo.

-Fue a unos metros de mi departamento. Iba camino a mi trabajo como todos los días, y de pronto paró un auto, se bajaron dos tipos con algo en las manos, mientras decían «ahí va, es él». Comenzamos a forcejear, me golpearon por la espalda y cuando caí al suelo, aparecieron vecinos quienes los ahuyentaron. Eran dos tipos muy educados y el auto era último modelo-, comentó el exfuncionario.

Lo que llamó la atención de Daguerresar e hizo que descartara un posible asalto -debido a sus conocimientos en seguridad- fue que no le robaron nada, ni la mochila, ni billetera ni su celular. Solo lo agredieron. Tampoco en el forcejeo hubo un intento de sustraerle alguna de sus pertenencias.

-La verdad estoy con un poco de susto, ya que era de suponer que en algún momento podría verme pasado algo, pero no cómo esto que me tocó vivir. Todos sabemos cómo se manejan este tipo de personas con poder en Chile, no es algo nuevo-, dijo Daguerresar.

Finalmente, el exjefe de Operaciones afirmó que por el momento no ha denunciado ante Fiscalía o Carabineros lo sucedido, ya que, mientras no haya justicia en el Caso Barriga, no se siente seguro de ir a ciertas instituciones.