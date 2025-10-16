Derechos humanos, memoria y futuro: Una conversación oportuna y necesaria

Corporación 3 y 4 Álamos invita al encuentro “Derechos humanos, memoria y futuro”, que se realizará el sábado 18 de octubre, a las 10.30 horas, en el Sitio de Memoria Campo de Prisioneros y Prisioneras Políticas Tres y Cuatro Álamos.

Derechos humanos, memoria y futuro: Una conversación oportuna y necesaria
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

“Derechos humanos, memoria y futuro”, es la convocatoria de encuentro y reflexión que se realizará este sábado 18 de octubre, a las 10.30 horas, en el Sitio de Memoria Campo de Prisioneros y Prisioneras Políticas Tres y Cuatro Álamos.

La actividad y punto de encuentro, organizado por la Corporación 3 y 4 Álamos, se realizará en el propio Sitio de Memoria, ubicado en calle Canadá 5359, en la comuna de San Joaquín y a 3 cuadras del Metro Pedreros.

Abierto al público y para toda la comunidad, el conversatorio también contará con la participación de la diputada Lorena Frías Monleón (Frente Amplio); Francisco Estévez Valencia, candidato a diputado por Acción Humanista; y María Fernanda Villegas, candidata a diputada por Partido Socialista.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Comisión de Derechos Humanos sesiona sobre expropiación parcial de Colonia Dignidad para sitio de memoria

Hace 2 meses
El Ciudadano

Diputado Roberto Celedón valora histórica firma del decreto que ordena la expropiación de los terrenos de la ex Colonia Dignidad

Hace 3 meses
El Ciudadano

Solicitud de declaración de Sitio de Memoria en Lanco pasa a Comisión del Consejo de Monumentos Nacionales

Hace 2 meses
El Ciudadano

Valparaíso: Artes y Memoria se reúnen en el Cuarto Encuentro Nacional de Sitios de Memorias

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Krassnoff supera 1.000 años: Suprema confirma 10 años y 1 día en Operación Colombo para él y dos ex DINA

Hace 2 meses
El Ciudadano

Margarita Romero sobre la expropiación de Colonia Dignidad: "Es posible llevar adelante una medida de este tipo si hay determinación y voluntad política"

Hace 3 meses
El Ciudadano

Exposición de artes visuales tiende puentes entre Sitios de Memoria de Valdivia y Valparaíso

Hace 1 mes
El Ciudadano

Organizaciones de Derechos Humanos en Lanco dan un paso clave para reconocer el edificio municipal como Sitio de Memoria

Hace 2 meses
El Ciudadano

Chile: Cancillería entregó al Museo de la Memoria material de prensa internacional sobre el Golpe de Estado de 1973

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano