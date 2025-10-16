Derechos humanos, memoria y futuro: Una conversación oportuna y necesaria

“Derechos humanos, memoria y futuro”, es la convocatoria de encuentro y reflexión que se realizará este sábado 18 de octubre, a las 10.30 horas, en el Sitio de Memoria Campo de Prisioneros y Prisioneras Políticas Tres y Cuatro Álamos.

La actividad y punto de encuentro, organizado por la Corporación 3 y 4 Álamos, se realizará en el propio Sitio de Memoria, ubicado en calle Canadá 5359, en la comuna de San Joaquín y a 3 cuadras del Metro Pedreros.

Abierto al público y para toda la comunidad, el conversatorio también contará con la participación de la diputada Lorena Frías Monleón (Frente Amplio); Francisco Estévez Valencia, candidato a diputado por Acción Humanista; y María Fernanda Villegas, candidata a diputada por Partido Socialista.

El Ciudadano